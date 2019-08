Sự cố Gateway khiến nhiều phụ huynh giật mình, hóa ra chuyện "bỏ quên học sinh trên xe đưa đón" không hề hiếm gặp tại chính Việt Nam?

Tối 6/8, sự việc em L.H.L. (6 tuổi) học sinh lớp 1 trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Ngay khi nắm được thông tin, không chỉ gia đình nạn nhân mà còn có rất đông phụ huynh của các em khác cũng tập trung đến Bệnh viện E, bày tỏ sự bức xúc đồng thời yêu cầu nhà trường làm rõ vụ việc.



Đông đảo phụ huynh học sinh trường Gateway có mặt tại Bệnh viện E yêu cầu nhà trường làm rõ.

Cái chết thương tâm của em L. là mất mát to lớn, không gì khỏa lấp nổi đối với gia đình em, đồng thời để lại trong lòng mỗi bậc làm cha, làm mẹ - những người đang hàng ngày cho con đi học bằng xe đưa đón của trường nỗi khắc khoải, hoang mang. Sự cố Gateway liệu có phải là lần đầu tiên một học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón, hay chỉ là giọt nước tràn ly khi có hậu quả đau lòng xảy đến?



Chuyện "bỏ quên học sinh trên xe đưa đón" không hề hiếm gặp?

Sáng 07/08, việc học tập tại Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Dịch Vọng, Hà Nội) vẫn diễn ra bình thường. Vẫn đưa con đến lớp, tuy nhiên trên gương mặt của rất nhiều phụ huynh trường này hiện rõ sự hoang mang, lo lắng. Ai nấy đều không thể kìm lòng khi nhắc đến sự việc thương tâm mà người bạn học của con cái mình gặp phải.

Trên các trang MXH, các hội nhóm, diễn đàn của phụ huynh các trường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin về vụ việc trường Gateway. Nhiều phụ huynh chia sẻ, "sự cố Gateway" không hề hiếm gặp, chính con em họ cũng đã có lần rơi vào tình cảnh giống em L., tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là do chưa có điều đáng tiếc xảy ra nên đã bỏ qua, không làm lớn chuyện.

Sự cố của trường Gateway khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng, lo lắng.

Chị N. T. L., phụ huynh có con đang theo học tại một trường quốc tế có tiếng tại Hà Nội (có tên H.) cho biết, chính con chị cũng đã từng bị bỏ quên trên xe đưa đón, do bé ngủ quên trên xe nhưng cô giáo lại không phát hiện được. Đến khi bé tỉnh giấc, thì xe đã nằm tại nhà bác lái xe. Rất may mắn, do bé đập cửa và la hét ầm ĩ nên đã được lãi xe phát hiện, đưa về trường.



Chia sẻ của chị L. (Ảnh chụp màn hình)

Sự việc sau đó chỉ được thông tin tới phụ huynh qua cô giáo chủ nhiệm. Chị L. cho biết, cô giáo thông tin con chị đến lớp muộn chỉ 10 phút, nhà trường sau đó cũng đã xử lý cho thôi việc lái xe và cô monitor (người đưa đón học sinh) nên chị không truy cứu gì thêm. Tuy nhiên, cũng theo lời chị L., đến khi con chị về nhà và kể lại, thì thời điểm bé quay lại trường đã là trưa rồi (!?).



Một phụ huynh khác có con học tại trường V. cũng chia sẻ sự cố tương tự xảy ra với con mình. Bé ngủ quên và bị bỏ lại trên xe do cô monitor không biết, rất may sau đó bé đã được người lái xe phát hiện khi quay lại kiểm tra. Sự việc sau đó cũng không được truy cứu.

Bên cạnh đó, hàng loạt phụ huynh học sinh cũng chia sẻ về sự cố tương tự xảy ra tại nhiều trường khác mà con em mình theo học.

Hàng loạt phụ huynh cho biết việc học sinh bị để quên trên xe đưa đón không hề hiếm, mà đã từng xảy ra tại hàng loạt trường tại Hà Nội.

Đáng chú ý, chị T. N. - phụ huynh có con học mầm non quốc tế tại trường S. cho biết, vào năm ngoái, một bạn học cùng lớp với con chị cũng bị bỏ quên trên xe. Bé này chỉ được phát hiện 3 giờ đồng hồ sau đó do người tài xế quay lại vì quên điện thoại trên xe. Thời điểm đó, do không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra với cháu bé nên phụ huynh cũng không truy cứu thêm.

Đoạn chat giữa các phụ huynh học sinh trường S. được chia sẻ trên MXH.

Chị T. N. cũng chia sẻ, bản thân bố mẹ cháu bé đó hiện giờ đang cảm thấy ân hận vì sự "dễ dãi" đó của mình. Giá như sự việc được làm lớn lên, trách nhiệm được truy cứu đến nơi đến chốn thì biết đâu, sẽ không có cái gọi là "sự cố Gateway" của ngày hôm nay?

Có hay không "quy trình chuẩn" đưa đón học sinh bằng xe buýt và có được thực hiện một cách nghiêm túc?

Qua những chia sẻ kể trên của các phụ huynh, có thể thấy chuyện học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường không phải hy hữu mà đã từng xảy ra tại hàng loạt ngôi trường, thậm chí là trường quốc tế, chất lượng cao, học phí hàng trăm triệu mỗi năm. Vậy nguyên nhân của những trường hợp này là gì? Bấy lâu nay các trường liệu đã thực sự chú trọng tới an toàn của học sinh đi xe buýt? Có hay không quy trình rõ ràng và chặt chẽ về việc đưa đón học sinh, và liệu nó có đang được các trường thực hiện một cách nghiêm túc?

Quy trình đưa đón học sinh bằng xe buýt của trường có được thực hiện nghiêm túc?

Được biết, học sinh sử dụng xe đưa đón của nhà trường hiện nay được các cô monitor quản lý qua danh sách theo từng lớp. Tuy nhiên trong các trường hợp học sinh bị bỏ quên, rõ ràng là việc kiểm soát danh sách này đã không được làm tới nơi tới chốn. Có thể thấy trong các trường hợp vừa kể trên, then chốt trong việc kiểm soát quân số học sinh chính là nằm ở khâu kiểm tra lại, check soát trực tiếp trên xe đưa đón.



Điều đó có nghĩa là, lái xe và các monitor ngoài dựa vào danh sách học sinh còn cần trực tiếp kiểm tra từng ngóc ngách, từng hàng ghế trên xe để chắc chắn không có học sinh nào ngủ quên, bị bỏ lại.

Ở chiều ngược lại, chính các bậc làm cha làm mẹ cũng cần bớt "dễ dãi" đi, nghiêm túc và nghiêm khắc, chủ động hơn trong việc kiểm soát quy trình đón trả con mình. Nếu cần thiết có thể yêu cầu nhà trường thông báo bằng phần mềm hoặc tin nhắn khi con đã đến trường an toàn.

Đừng để nước đến chân mới nhảy, đừng để mất bò rồi mới lo làm chuồng, đừng để đến khi có hậu quả đau lòng xảy ra mới lên tiếng. Lúc đó, mọi thứ đã quá muộn.