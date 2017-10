Sự kiện ra mắt dự án T&T Long Hậu thu hút hơn 1.000 khách tham dự

Vào sáng 14/10/2017 vừa qua, sự kiện ra mắt dự án đất nền T&T Long Hậu do chủ đầu tư – Tập đoàn T&T Group tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công. Buổi ra mắt thu hút đông đảo hơn 1.000 khách hàng tham dự với tỷ lệ chốt giao dịch thành công cao.

Sự kiện ra mắt dự án T&T Long Hậu đã thu hút sự quan tâm đông đảo của khách hàng.

Ghi nhận tại sự kiện ra mắt dự án T&T Long Hậu cho thấy, thành phần khách hàng tham gia và chốt giao dịch phần đông là những nhà đầu tư bất động sản, ngoài ra còn có giới chuyên gia nghiên cứu Bất động sản và các khách hàng có nhu cầu sinh sống tại Long An. Trong bầu không khí náo nhiệt của buổi lễ, chủ đầu tư đã công bố nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Tổng Giám đốc công ty T&T Land – Công ty thành viên của tập đoàn T&T, đại diện kinh doanh - phát triển & quản lý bất động sản của Tập đoàn cho biết:“Do đất nền là sản phẩm có sự an toàn cao, tính thanh khoản tốt nên luôn là cơ hội đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư. Dự án T&T Long Hậu sở hữu vị trí đắc địa gần khu công nghiệp Long Hậu, kết nối các trục giao thông quan trọng của TP.HCM nên sẽ là miền đất hứa cho những gia đình trẻ muốn an cư lập nghiệp và là cơ hội hiếm có cho các nhà đầu tư.”

T&T Long Hậu rộng 20,9 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu: Phú Gia, Mỹ Gia & Hoàng Gia với các lô đất điển hình từ 90 đến 200m2 có mặt tiền từ 4,5m đến 10m. Các lô đất đều có hình thức sở hữu Sổ đỏ lâu dài và quy hoạch phát triển theo 3 mẫu nhà: Biệt thự vườn, nhà phố thương mại shophouse và nhà phố liền kề. Dự án cũng được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ với các cụm không gian cảnh quan – tiện ích hợp lý.

Tọa lạc tại, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, vị trí giáp ranh với các khu trọng điểm như cảng và khu công nghiệp Hiệp Phước, khu công nghiệp Long Hậu; đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Tuyến Metro số 4, cư dân sinh sống tại dự án sẽ dễ dàng di chuyển tới các khu công nghiệp và TP.HCM.

Hơn nữa, theo định hướng quy hoạch trong tương lai thì khu vực phía Nam TP.HCM sẽ trở thành khu kinh tế hướng biển lấy các dự án trong khu vực làm trọng tâm phát triển. Dự án cũng nằm gần Công viên nước lớn nhất TP.HCM - khu du lịch vui chơi giải trí Thiên Thanh Park rộng hơn 6.000m2, nằm ở đường Phan Văn Bảy, xã Hiệp Phước, Nhà Bè.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi, sống tại Bình Thạnh, TP.HCM) – một khách hàng đã chốt giao dịch thành công tại dự án T&T Long Hậu, chia sẻ về quyết định đầu tư của mình: “Khu vực này đang có sức hút lớn bởi là hành lang kinh tế, gắn kết chặt chẽ với đầu tàu TP HCM. Đặc biệt, trước thực tế thị trường nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu thì phân khúc đất nền là cơ hội đầu tư tốt vì tính thanh khoản cao và khả năng sinh lời tốt.”

Vợ chồng anh Huỳnh Mạnh Tuấn (Kinh doanh tiệm may gia công ở Long Thới) cho biết, do nhu cầu phát triển kinh doanh và ổn định cuộc sống cho con cái nên sau khi tìm hiểu, vợ chồng anh đã lựa chọn dự án T&T Long Hậu. “Môi trường sống an toàn và vị trí giao thông thuận tiện với nhu cầu của gia đình tôi. Ngoài ra, mức giá cũng rất hợp lý và chủ đầu tư tạo nhiều điều kiện hỗ trợ cho người mua” – anh Tuấn nói.

Theo nhận định của giới chuyên gia, thành công của dự án T&T Long Hậu không chỉ đến từ giới khách đầu tư mà còn từ phân khúc khách hàng có thu nhập vừa phải đang sinh sống quanh các khu công nghiệp và cụm công nghiệp Long An.

Trong đó, khu công nghiệp Long Hậu nằm trong quy hoạch khu đô thị vệ tinh của Hồ Chí Minh, một vị trí chiến lược tạo ra giá trị gia tăng rất lớn. Nhờ vào sự phát triển kinh tế khu vực và đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đầy đủ các công trình công cộng phúc lợi, Long Hậu đang dần trở thành môi trường sống lý tưởng cho những ai có nhu cầu an cư lập nghiệp.

Các tên tuổi lớn trong việc phân phối bất động sản tại khu vực phía Nam: Bến Thành Invest, MLand, Gia Phát, DKRA đã chính thức trở thành những đại lý chiến lược phân phối cho dự án đất nền T&T Long Hậu.