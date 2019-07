Sự kiện ra mắt nền tảng hỗ trợ bán hàng Gosell được nhiều doanh nghiệp Việt quan tâm

Với slogan là "Giúp bạn bán nhiều hàng hơn", Gosell tiếp cận được nhiều doanh nghiệp một cách nhanh chóng và tạo ra nhiều lợi ích cho họ trong việc bán hàng, Gosell cũng sẽ là nhân tố giúp cải thiện và phát triển ngành thương mại điện tử (TMDT) tại Việt Nam. Với mục tiêu đó, công ty MediaStep Software đã tổ chức sự kiện ra mắt để giới thiệu nền tảng hỗ trợ bán hàng online Gosell đến với rộng rãi giới doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 27/7 vừa rồi tại Lầu 4 tòa nhà Beco, số 19 đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP. HCM.

Buổi ra mắt có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các công ty đang gặp vấn đề về quản trị bán hàng online, các đơn vị vận chuyển lớn, báo chí,… Gosell đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực đến từ phía doanh chủ về những đặc điểm ưu việc của nền tảng này như tạo app và website kinh doanh với chi phí phù hợp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tích hợp thanh toán trực tuyến, đơn vị vận chuyển, thêm vào đó là đồng bộ sản phẩm từ các sàn TMDT và khá dễ dàng để sử dụng.

Internet bùng nổ và các trang TMDT mọc lên như nấm mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp, được tiếp cận với lượng khách hàng khổng lồ và thường xuyên thông qua nhiều kênh bán hàng. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để quản lý bán hàng đa kênh hiệu quả nhất vẫn làm đau đầu các doanh chủ. Đã có vài giải pháp được thương mại hóa để đáp ứng nhu cầu này nhưng hầu hết chỉ quản lý được vài kênh đơn giản như facebook, website, … và chưa hỗ trợ nhiều tính năng.

Nắm được cốt lõi của vấn đề nằm ở "đa kênh" và "quản lý", công ty công nghệ MediaStep Software đã cho ra đời phần mềm Gosell - một nền tảng "all in one" dành cho các doanh nghiệp triển khai bán hàng trực tuyến. Gosell cung cấp một giải pháp trọn gói để phục vụ nhu cầu quản lý tất cả các kênh bán hàng cùng một lúc như mobile app, website, gian hàng trên các sàn TMDT.

Khi sử dụng Gosell, doanh nghiệp sẽ xây dựng một hệ sinh thái bán hàng tổng quát. Bao gồm các tính năng chính là hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử, buil mới app bán hàng trên cả Android và IOS với chi phí phù hợp nhất, tích hợp các tiện ích như thanh toán online với hơn 21 ngân hàng, các đơn vị vận chuyển lớn như GHN, GHTK. Thêm vào một tính năng phụ cũng khá hấp dẫn là được đồng bộ sản phẩm từ các sàn TMDT lớn như Beecow, Shoppe, Lazada lên website và app giúp doanh nghiệp không tốn nhiều thời gian upload sản phẩm.

Ngoài ra, Gosell còn sỡ hữu các tiện ích ưu việt khác như: khách hàng tự tạo danh mục sản phẩm theo mong muốn, không giới hạn số lượng sản phẩm trên website, không giới hạn số lượng sản phẩm và đồng bộ trọn đời với các sàn TMDT, gửi thông tin giao dịch và vận chuyển qua email khách hàng, website không bị giới hạn băng thông, cập nhật chi phí vận chuyển đơn hàng ngay lập tức.

Đại diện Gosell cho biết rằng, sắp tới sẽ có thêm nhiều tính năng mới hấp dẫn hơn như: quảng cáo retargeting, đồng bộ với messenger trên fanpage của facebook, tự tạo các khuyến mãi, đa dạng hóa giao diện website – app, đa dạng hình thức gửi thông báo cho khách hàng, tổng hợp phân tích dữ liệu khách hàng.

Nền tảng hỗ trợ bán hàng này hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống kinh doanh online nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả với chi phí phù hợp, theo như mục tiêu cốt lõi của Gosell là "không cần bỏ ra quá nhiều công sức và chi phí nhưng vẫn đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất".

Website: https://www.gosell.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Gosell.vn/