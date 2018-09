Sức hút The Zen Residence trên thị trường căn hộ thông minh Hà Nội

Bắt kịp xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0

Sự bùng nổ của Internet và cách mạng công nghiệp 4.0 đã dần thay đổi nhu cầu tiêu dùng của con người, mang lại những trải nghiệm mới mẻ ở mọi lĩnh vực. Bất động sản không nằm ngoài xu hướng đó với sự ra đời của sản phẩm căn hộ thông minh, ứng dụng tiện ích công nghệ, giúp cư dân được hưởng tiến bộ mới, bắt kịp với cuộc sống thời thượng, đẳng cấp.

Tại Hà Nội, nhắc đến căn hộ thông minh đầu tiên phải kể đến phân khu chung cư The Zen Residence thuộc khu đô thị Gamuda Gardens của chủ đầu tư Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam.

Ở dự án này, Gamuda Land Việt Nam đã áp dụng nhiều tính năng hiện đại của công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành căn hộ, giúp gia chủ thực sự làm chủ ngôi nhà của mình bằng sự hỗ trợ hoàn toàn của công nghệ. Tại mỗi căn hộ, chủ đầu tư đều lắp đặt thiết bị nhận diện hình ảnh, giúp cư dân nhận biết và tương tác với khách đến thăm.

Không chỉ dừng lại đó, việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng được đặt lên hàng đầu. The Zen Residence có hệ thống cảm biến khói, báo cháy tiêu chuẩn quốc tế từ các thương hiệu lớn hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về những tiện ích mang lại cho cư dân, đại diện chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam cho biết: “Công nghệ được áp dụng để mang lại cuộc sống tốt hơn, riêng tư và an toàn hơn cho con người, từ đó đem lại những trải nghiệm cao cấp cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn được kiến tạo những dịch vụ tốt nhất bằng những sản phẩm hoàn mỹ, xứng đáng với đẳng cấp cho cư dân thủ đô”.

Sống trong công nghệ 4.0 nhưng vẫn thanh bình, yên ả

Khái niệm căn hộ thông minh ngày nay đòi hỏi nhiều tiêu chí tiện ích hơn để phục vụ cuộc sống dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tuy nhiên, để lựa chọn được một căn hộ thông minh theo đúng nghĩa thì không phải ai cũng rõ.

Theo nhiều chuyên gia, căn hộ thông minh theo thời đại 4.0 hiện nay không chỉ là các yếu tố về thiết kế thông minh và sử dụng nội thất linh hoạt, tiết kiệm không gian. Với những căn hộ công nghệ 4.0 hay căn hộ thông minh theo tiêu chuẩn mới này phải đảm bảo thêm các yếu tố như: không gian sống xanh, tiện ích về hạ tầng giao thông cũng như dịch vụ.

Tại The Zen Residence là tổ hợp căn hộ cao tầng cuối cùng được xây dựng trong khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens Hoàng Mai. Toàn bộ khu gồm 3 tòa căn hộ cao từ 31 đến 35 tầng. Thiết kế căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích từ 52 đến 216m2.

Điểm lôi cuốn đầu tiên của The Zen Residence mang lại cho cư dân chính là màu xanh chủ đạo. Từ bên ngoài, khuôn viên cây xanh, khu dạo bộ, vườn thượng uyển trên tầng thượng, khu bể bơi vô vực, tiểu cảnh … được chủ đầu tư khéo léo thiết kế và bố trí hài hoà trong tổng thể toàn dự án tạo thành những điểm nhấn riêng biệt, mang tới cho cư dân nơi đây những không gian xanh mát, thoáng đãng và bình yên. Bên trong căn hộ, chủ đầu tư dành một diện tích thiết kế lô gia để gia chủ có thể bày trí khu vườn trang nhã của riêng mình.

Bên cạnh việc tạo ra khuôn viên xanh - sạch - đẹp cho cư dân, theo tiết lộ từ chủ đầu tư, The ZEN Residence được thiết kế theo phong cách ZEN yên bình, nhẹ nhàng của Nhật Bản. Các toà nhà chung cư được thiết kế giếng trời, xẻ khe giúp tăng độ thông thoáng cũng như tăng diện tích tiếp xúc ánh sáng tự nhiên ở tất cả các phòng, tạo không gian sống hòa hợp với thiên nhiên.

Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi buổi sáng hay khi chiều buông được đi dạo trên những con đường nội khu có những hàng cây xanh chạy dọc hai bên đường, nhẹ bước chân trên những thảm cỏ xanh mướt còn đọng giọt sương mai. Hay mỗi sớm mai thức dậy được nhìn ánh nắng ban mai bao trùm lấy căn phòng ấm áp.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chú trọng mang đến tiện ích thời thượng bậc nhất cho gia chủ bên trong khối đế 5 tầng thông nhau giữa 3 toà nhà.

Chẳng hạn như bể bơi ngoài trời tiêu chuẩn Olympic, bể bơi bốn mùa trong nhà, bề bơi vô cực trên tầng 5, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, phòng tậm gym, spa, club house, trung tâm thương mại, khu thể thao ngoài trời…

Để được tận hưởng không gian sống đẳng cấp thời thượng nhất, vấn đề lo ngại nhất của nhiều khách hàng chính là khoảng cách. Tuy nhiên, nằm ngay cửa ngõ phía Nam Hà Nội, The Zen Residence đã đập tan mối lo ngại đó. The Zen Residence chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 6 km và khu phố cổ 25 phút đi xe. Những thượng đế của The Zen Residence có thể dễ dàng đến đây thông qua đường Tam Trinh, Quốc lộ 1A, 1B, đường Vành đai số 3, cầu Thanh Trì và đường vành đai số 4 trong tương lai.

