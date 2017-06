Sức hút từ những dự án bán xong, khách hàng tiếp tục được tặng thêm tiện ích

Chủ đầu tư chủ động gia tăng tiện ích

Những năm sơ khởi của thị trường căn hộ của TP. HCM, khách hàng vẫn nhớ đến hình ảnh đầy thiện cảm của công ty Vạn Phát Hưng sau khi bán hết dự án Phú Mỹ, đơn vị này vẫn quyết định chi đầu tư gần 40 tỉ làm cầu Ông Đội 1 kết nối trực tiếp dự án vào Khu đô thị Phú Mỹ Hưng khiến giá trị căn hộ của dự án tăng cao gấp nhiều lần so với giá trị ban đầu .

Một chủ đầu tư khác tại khu Nam là công ty Phát Đạt cũng đã đầu tư xây dựng cầu Phú Thuận với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng để kết nối các cụm dân cư phía Bắc Q.7 với khu đô thị Nam Sài Gòn.

Hồ bơi tràn rộng đến 2.000 m2 tại khu căn hộ cao cấp The Park Residence.

Tháng 08 năm 2014, thị trường Bất động sản khu Nam lại một lần nữa ghi nhận The Park Residence do công ty Cổ Phần Phú Hoàng Anh làm Chủ đầu tư khi đơn vị này công bố nâng cấp toàn bộ dự án thuộc phân khúc trung bình lên thành cao cấp với hồ bơi chân mây (hồ bơi tràn) rộng đến 2.000m2 – gấp 1,5 lần hồ bơi Olympic, mặc dù tại thời điểm công bố thay đổi này, 50% dự án đã được bán xong.

Ghi nhận tại thời điểm đó, những khách hàng mua The Park Residence những ngày đầu tiên đã không khỏi ngạc nhiên khi được tặng thêm một tiện ích quá quá lớn mà họ có mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Tính đến nay, The Park Residence đã bàn giao được hơn phân nửa và có phần chậm hơn cam kết do vấn đề đầu tư thêm toàn bộ kết cấu mới cho hồ bơi để chịu tải hơn 2.000 tấn nước nhưng khách hàng nhận nhà cũng không buồn phiền vì chất lượng thi công của căn hộ được đảm bảo.

Trong một trao đổi gần đây, Phú Hoàng Anh cho biết nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng vào Chủ đầu tư trong suốt thời gian vừa qua đơn vị này đã giữ nguyên mức phí quản lý ưu đãi 7.000 VND/m2 trong khi mặt bằng phí quản lý của các căn hộ cao cấp thông thường có mức thu từ 12.000 – 21.000 VND/m2.

Đối diện The Park Residence là dự án Park Vista của chủ đầu tư Đông Mê Kông, theo ghi nhận tại thời điểm công bố ra thị trường vào đầu năm 2016 dự án này chỉ có 1 tầng hầm nhưng đến nay theo thực tế tại công trường, toàn bộ 4 block cửa dự án đều được Chủ đầu tư đầu tư “nâng cấp” lên 2 tầng hầm để đảm bảo chỗ đậu xe ô tô cho 680 căn hộ.

Valencia Riverside Q.9 – Ban đầu mua nhà phố nhưng hưởng trọn tiện tích cao cấp của “Serviced Villas” cao cấp

Tháng 04 năm 2017, giữa sự sôi động của thị trường Bất động sản Khu Đông, Valencia Riverside do tập đoàn Anpha Holdings làm đơn vị phát triển dự án đã tạo ra một hiện tượng làm hài lòng toàn bộ khách hàng đã mua và tạo ra sức hút mạnh mẽ cho đợt bán cuối ứng với 39 căn đẹp nhất dự án được mở bán vào trung tuần tháng 6 này.

Những cư dân của Valencia Riverside – Trung tâm Q.9 sẽ được tặng thêm nhiều tiện ích.

Sau 2 lần mở bán thành công, 100% giao dịch được hoàn thành trong vòng chỉ vài giờ, để tri ân sự tin tưởng của khách hàng, tập đoàn Anpha Holdings đã đầu tư bổ sung thêm nhiều hạng mục tiện ích như hồ bơi thiết kế tương đồng với resort quốc tế 5 sao tại Phú Quốc, Club House như Singapore, Công viên phong cách “futuristic”, đường dạo bộ ánh sáng, khu tiệc nướng BBQ, và đặc biệt là bổ sung thêm hệ thống đài phun nước cao 6m cùng đèn LED trên hồ cảnh quản rộng gần 1ha.

Anpha Holdings cũng thay đổi thiết kế toàn bộ façade mặt tiền khu shop-house bên sông và những căn góc bằng những mảng kính rộng và hệ khung trị giá trăm triệu theo đúng phong cách “resort-home” cao cấp quốc tế. Anpha Holdings cho biết, các thay đổi này đã làm gia tăng đến gần 10% chi phí đầu tư của dự án nhưng tập đoàn vẫn quyết định đầu tư để dành tặng khách hàng tất cả những giá trị gia tăng này.

Valencia Riverside với vị trí độc đáo ven sông và Đơn vị phát triển uy tín, chuyên nghiệp, tâm huyết đã thuyết phục hoàn toàn một Tập đoàn chuyên về Căn hộ dịch vụ cao cấp và liên kết sâu rộng với những tập đoàn đa quốc gia của Singapore. Mới đây, theo nguồn thạo tin trong giới BĐS, Tập đoàn này đã chủ động đề nghị hợp tác mua trọn 12 căn mặt tiền hồ cảnh quan để thiết kế riêng thành Dinh thự cao cấp Serviced Villas mang một thương hiệu mới của Tập đoàn. Thông tin cụ thể về việc hợp tác này sẽ được công bố trong thời gian sắp tới.

