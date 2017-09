Sunshine Group chính thức hợp tác với thương hiệu giáo dục hàng đầu Canada

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản, thương mại, truyền thông, giáo dục…, bên cạnh lĩnh vực chính là đầu tư - phát triển các dự án bất động sản, một trong những mục tiêu từ khi khởi nghiệp của Sunshine Group là đóng góp những lợi ích thiết thực cho xã hội, trong đó có việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục tiêu chuẩn quốc tế.

Xuất phát từ mục tiêu này, Sunshine Group đã không ngừng tìm kiếm và lựa chọn các đối tác chuyên nghiệp, uy tín để cùng hợp tác, mang lại nguồn lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Qua quá trình tìm hiểu và khảo sát kỹ lưỡng, Maple Bear - hệ thống giáo dục mầm non hàng đầu của Canada - là thương hiệu được Sunshine Group lựa chọn hợp tác. Cùng với đó là sự đồng hành của CitySmart – đơn vị uy tín hàng đầu trong việc phát triển hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế cho trẻ em tại Việt Nam sẽ góp phần quan trọng trong việc mang đến một nền giáo dục tân tiến, hiện đại, giúp các em phát triển toàn diện các tố chất cần thiết cho tương lai.

Trên cơ sở đó, ngày 20/9, lễ kí kết hợp tác chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống Trường Mầm non quốc tế Sunshine Maple Bear giữa Sunshine Group và đối tác CitySmart đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trụ sở của Sunshine Group tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Trường - TGĐ Sunshine Group cho biết: “Sunshine Group luôn nỗ lực mang lại những lợi ích cho xã hội, trong đó có việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục cho các cư dân tương lai tại chính các dự án của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với đối tác CitySmart, hệ thống trường mầm non Sunshine Maple Bear sẽ thực sự trở thành một thương hiệu uy tín, nơi ươm mầm và chắp cánh cho các chủ nhân tương lai của đất nước”.

Ông Đỗ Văn Trường - TGĐ Sunshine Group nhấn mạnh: “Sunshine Group luôn nỗ lực mang lại những lợi ích cho xã hội, trong đó có việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục”.

Maple Bear là hệ thống trường mầm non Canada, sử dụng chương trình giáo dục mầm non tiên tiến hàng đầu được phát triển bởi các chuyên gia giáo dục tại một trong những quốc gia này. Mục tiêu của Maple Bear là xây dựng nền tảng vững chắc, toàn diện cho trẻ trong độ tuổi mầm non: Trí tuệ, sáng tạo, tình cảm, xã hội và thể chất… Trong đó, điểm đặc biệt là chỉ sử dụng các phương pháp giảng dạy và nguyên tắc sư phạm quy chuẩn, đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong thực tế.

Tại lễ kí kết, Tiến sĩ Thomas Chan - Chủ tịch HĐQT CitySmart Group đã có nhiều chia sẻ thiết thực về chiến lược xây dựng hệ thống trường Mầm non quốc tế Sunshine Maple Bear. Theo đó, “Maple Bear hiện đã có mặt tại Việt Nam 8 năm với 3 cơ sở tại Hà Nội và 3 cơ sở tại TP.HCM. Tại Việt Nam, học sinh hoàn thành bậc mầm non của Maple Bear có thể giao tiếp song ngữ; học sinh đã tốt nghiệp Maple Bear khi lên cấp tiểu học thường đứng ở vị trí hàng đầu tại các lớp” - Tiến sĩ Thomas Chan cho hay.

Tiến sĩ Thomas Chan - Chủ tịch HĐQT CitySmart Group cho biết: Các cuộc khảo sát quốc tế tiến hành trong những năm qua cho thấy, hệ thống giáo dục Canada xếp thứ 7 thế giới và xếp thứ nhất trong các nước nói tiếng Anh.

Lễ kí kết hợp tác chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống tường Mầm non quốc tế Sunshine Maple Bear giữa Sunshine Group và đối tác CitySmart đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong lễ kí biên bản hợp tác chiến lược, Sunshine Group và CitySmart đã gửi đến nhau những món quà ý nghĩa, thể hiện niềm tin vào thắng lợi chung trong việc mang đến cho trẻ em Việt Nam nền giáo dục tiên tiến.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục mầm non Sunshine Maple Bear được coi là một dấu mốc quan trọng, chính thức khởi động cho chuỗi các dự án giáo dục của Tập đoàn Sunshine Group. Chắc chắn, với năng lực và tâm huyết của Sunshine Group và CitySmart Group, hệ thống Trường mầm non Sunshine Maple Bear sẽ thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy với chất lượng cơ sở vật chất và giáo dục hàng đầu.