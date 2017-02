Suốt 2 tháng không giảm một phiên nào, ROS đang chứng tỏ rằng: "Rủi ro cao, lợi nhuận cũng cao"?

Việc tăng giá liên tục trong suốt 1 tuần, 2 tuần là điều có thể xảy ra tại nhiều cổ phiếu, nhưng tăng suốt 2 tháng không giảm một phiên nào là điều xưa nay hiếm. Hiện tại trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros đang có một phong độ như vậy.

ROS đã tăng giá bền bỉ trong vòng 2 tháng qua. Phiên giao dịch gần nhất ROS giảm giá là ngày 13/12/2016 tại mức 100.000 đồng/cp.

Từ những ngày đầu tháng 9 lên sàn, cổ phiếu này đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Nhân 10 lần thị giá, từ giá đóng cửa phiên đầu tiên 12.600 lên quanh mức 120.000 đ/cp, ROS điều chỉnh giảm xuống mức 100.000 đ/cp rồi sau đó lại thăng hoa trong 2 tháng vừa rồi. Điểm đặc biệt, biên độ tăng của cổ phiếu này khá ổn định, luôn duy trì dưới mức 1%/ngày.

Sau 40 phiên xanh liên tục, ROS đã tăng lên mức 140.000 đồng/cp, cho tỷ suất sinh lời 40% sau 2 tháng. Giống như người anh em FLC, cổ phiếu ROS luôn có thanh khoản rất cao. Khối lượng khớp lệnh mỗi phiên trung bình 2 triệu cổ phiếu. Đó là một trong những điều khiến cho nhiều nhà đầu tư tự tin rằng khi đầu tư vào ROS, không bao giờ bị rơi vào cảnh mất thanh khoản, không bán được dù cổ phiếu giảm sàn.

Theo báo cáo năm 2016, ROS đạt 419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với mức lợi nhuận bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS) chưa đến 1.000đ, ROS đang được giao dịch tại mức P/E 142 lần.

Nhưng đối với ROS, có thể nói rằng, mọi chỉ số định giá đều không có ý nghĩa. Một chuyên gia tài chính nhận xét, phương pháp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật cũng không thể áp dụng với ROS, việc lựa chọn ROS và "ăn" đúng sóng của ROS là cuộc chơi của những người liều lĩnh, may mắn và có lợi thế về thông tin hơn những người khác.

Sau lần "hụt" chân vào rổ danh mục của 2 quỹ ETF trong kỳ review trước, mới đây, ROS đã được thêm vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index cùng SAB. Nhiều nhà đầu tư dự đoán, thời gian tới ROS sẽ được thêm vào 2 rổ ETF FTSE Vietnam và VNM. Đây có lẽ là yếu tố lớn nhất để tạo cơ sở cho sự đi lên của ROS.

"High risk, high return (Rủi ro cao, lợi nhuận cao) là từ mô tả đúng nhất về ROS trong hoàn cảnh này. Nhìn cổ phiếu tăng không ngừng nghỉ suốt 2 tháng, quả thực khó để kiềm chế lòng tham. Nhưng nếu chúng ta không có lợi thế như trên, thiết nghĩ hãy đặt yếu tố "rủi ro" lên trước "lợi nhuận".

Có rất nhiều nghi ngại về ROS được nhà đầu tư muốn an toàn cao đặt câu hỏi. Trong 2 năm 2014 và 2015, cổ phiếu này liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 4.300 tỷ đồng. Đặt trong tương quan với 2 công ty đầu ngành xây dựng, Faros đang bỏ xa về về quy mô khi vốn điều lệ của HBC là 954 tỷ, còn Coteccons (CTD) chỉ vỏn vẹn 770,5 tỷ. Tuy nhiên, ROS chưa có thời gian đủ dài để có thể so sánh về hiệu quả so với các ông lớn cùng ngành khác.

Hoài Thu

Theo Trí thức trẻ