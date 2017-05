Tắc đường, ngập lụt đang làm thay đổi tâm lý người mua nhà

Đánh giá về những tác động của tình trạng tắc đường lên thị trường bất động sản, bà Đỗ Thu Hằng - Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills cho biết tình trạng tắc đường thiếu chỗ đậu xe tại các thành phố lớn của Việt Nam đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Như một quy luật tất yếu giao thông công cộng phát triển mạnh trong những năm tới. Cùng với sự phát triển cửa giao thông công cộng, giá BĐS quanh các trạm trung chuyển đường sắt đô thị sẽ có xu hướng tăng trong 3 năm tới.

Cùng quan điểm với bà Hằng, ông Marc Townsend - Tổng giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cũng từng đề cập đến vấn đề tắc đường sẽ khiến giá của BĐS gần các tuyến Metro tăng theo. Theo đại diện của CBRE, không chỉ tắc đường mà tình trạng ngập lụt tại Hà Nội và TPHCM cũng đang khiến tâm lý người mua nhà thay đổi. "Tình trạng ngập lụt chắc chắn có ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà. Vấn đề này sẽ được đưa vào danh sách khảo sát của khách hàng trước khi quyết định chọn mua bất động sản", ông Marc Townsend nhấn mạnh.

Đứng ở góc cạnh doanh nghiệp BĐS, ông Ngô Quang Phúc – Phó Tổng Him Lam Land cũng cho rằng tình trạng tắc đường, ngập lụt hiện nay đang làm dày thêm nỗi lo, trăn trở của người mua nhà và cả doanh nghiệp phát triển bất động sản. Ông Phúc thừa nhận, ở góc độ người mua nhà, hiện nay có quá nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Ngoài yếu tố vị trí, chất lượng dự án, tiện ích và cảnh quan thì cần chú ý thêm môi trường sống, chất lượng không khí, cơ sở hạ tầng, giao thông... và đặc biệt là ngập úng.

Quan sát trên thị trường hiện nay có thể thấy, tâm lý người mua nhà hiện nay đã rất khác. Tại Hà Nội, nhắc đến khu đô thị Dương Nội (Hà Đông), Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm)...nhiều khách mua nhà vẫn còn tâm trạng ái ngại bởi tình trạng ngập lụt liên miên mỗi mùa mưa bão. Hay tại TPHCM, có những tuyến đường là điểm nóng ngập lụt thì giá BĐS cũng sụt giảm theo như các tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Hữu Nghĩa, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Đăng Lưu…

Bên cạnh ngập lụt, tắc đường cũng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý mua nhà của khách hàng hiện nay. Trong khi Hà Nội chứng kiến làn sóng nhiều người sẵn sàng chuyển từ khu vực trung tâm ra các khu vực ngoài vành đai 3 để thoát khỏi tình trạng tắc đường mỗi sáng sớm đi làm thì tại TPHCM BĐS bám các tuyến metro lớn lại luôn hút khách.

Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Dương, một cư dân mới của khu đô thị Tân Tây Đô (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi vốn có một căn nhà đất 22m2 ở khu Khâm Thiên, quận Đống Đa. Cả hai vợ chồng đều làm ở Mỹ Đình, mỗi ngày đi làm phải mất vài tiếng di chuyển. Quá mệt mỏi vì nhà xa, tắc đường gia đình tôi quyết định bán căn nhà nhỏ chuyển đến một căn hộ chung cư khu vực Tân Tây Đô. Tính khoảng cánh từ nhà mới đến chỗ làm có xa hơn nhưng thời gian di chuyển lại ngắn hơn so với nhà cũ".

Cũng có tâm lý như anh Dương, hiện nay nhiều người dân thủ đô đang có tâm lý di chuyển về các khu đô thị ven đô như Ecopark, Nam An Khánh, Tân Tây Đô...Mặc dù cách xa trung tâm nhưng những khu vực này lại có hạ tầng hoàn chỉnh, nằm ở các trục đường lớn dễ dàng di chuyển đến trung tâm. Bằng chứng là khu đô thị Ecopark dù cách trung tâm Hà Nội hơn 12km nhưng mỗi lần mở bán các căn hộ chung cư đều cháy hàng.

Tại TPHCM, tâm lý khách hàng mua nhà cũng đang dần thay đổi, tình trạng tắc đường đã khiến các dự án xung quanh các trục metro được chú ý, đặc biệt là tuyến metro số 1 sắp đi vào hoạt động Bến Thành - Suối Tiên. Đơn cử như tại dự án Him Lam Phú An, ăn theo tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên lượng giao dịch tại dự án này cũng ghi nhận những con số nổi bật 236/238 căn hộ Block D đã giao dịch thành công chỉ sau một thời gian ngắn.

Theo quan sát, sức hút của Him Lam Phú An không chỉ đến từ dự án xây xong mới bán mà còn nhờ vào tính kết nối giao thông thuận tiện khi chỉ cách trạm Ga số 9 tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên chưa đến 1km. Điều đặc biệt theo quy hoạch ga số 9 có cầu bộ hành kết nối qua xa lộ Hà Nội nên việc tiếp cận tuyến Metro này của cư dân Him Lam Phú An chỉ còn 350m, mất khoảng 3 phút đi bộ để di chuyển.

Tâm lý của khách hàng thay đổi cũng làm thay đổi chiến lược đầu tư của các doanh nghiệp BĐS. Đơn cử như theo khảo sát dọc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang tiến hành xây dựng, có gần 6.000 căn hộ đang được triển khai để bàn giao nhà trong 2-3 năm tới. Tại đây, không chỉ những dự án chung cư như Depot Metro Tower, Gateway... mà các dự án khu đô thị mới sầm uất, đất nền, nhà phố cũng nở rộ.

Có thể thấy, hiện nay tắc đường, ngập lụt đang tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Trong khi những dự án có hạ tầng hoàn thiện, kết nối giao thông tốt luôn ghi nhận giao dịch cao thì nhiều khu đô thị nằm trong khu vực tắc đường, hễ mưa là ngập, hạ tầng chưa hoàn thiện, kết nối giao thông kém vẫn chật vật tìm khách.

Nam Anh

Theo InfoNet