TAGO Plus - Thẻ sở hữu kỳ nghỉ 5 sao thông minh hàng đầu tại Việt Nam

Sự hấp dẫn của sản phẩm này nằm ở chỗ người sở hữu thẻ kỳ nghỉ không những tiết kiệm được thời gian đặt dịch vụ, chi phí phòng nghỉ mà còn có nhiều lựa chọn về địa điểm nghỉ dưỡng trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, thẻ Tago Plus còn có thể chuyển nhượng, bán, cho tặng cho những người khác thậm chí bạn còn được hoàn tiền nếu không sử dụng hết số điểm trong thẻ.

Với mong muốn hướng tới những trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và đặt sự an toàn, sức khỏe của du khách lên hàng đầu, Công ty du lịch PYS đã cho ra mắt Thẻ Tago Plus – một loại Thẻ kỳ nghỉ 5 sao thông minh, tích hợp những tính năng vượt trội và những tiện ích tốt hàng đầu, đem đến sự thoải mái, tiện nghi và an toàn cho du khách khi lựa chọn kỳ nghỉ trên khắp Việt Nam. Lễ ra mắt sản phẩm Thẻ sở hữu kỳ nghỉ 5 sao Tago Plus được tổ chức tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội vào chiều 31/07/2019.

Lễ ký kết hợp tác giữa PYS Travel và các đối tác chiến lược

Thẻ sở hữu kỳ nghỉ Tago Plus được phát hành gồm 3 loại: thẻ Bạc, thẻ Vàng và thẻ Platinum với số điểm tương ứng trong mỗi thẻ 3 điểm, 9 điểm và 19 điểm. Người sở hữu thẻ hoàn toàn có thể quy đổi số điểm trong thẻ thành vé máy bay hoặc phòng nghỉ. Chỉ với mức giá tối thiểu 5,950 triệu VND chủ thẻ có thể đi du lịch trong suốt một năm bằng thẻ sở hữu kỳ nghỉ Tago Plus. Không những thế, khách hàng còn được hỗ trợ trả góp khi mua thẻ với lãi suất 0% từ 1 đến 3 tháng tùy vào hạng thẻ, do đó chủ thẻ hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn mua sản phẩm Thẻ kỳ nghỉ 5 sao Tago Plus của công ty PYS Travel.

Có thể nói thẻ Tago Plus chính là vé thông hành cho một phong cách sống mới, hiện đại và tân tiến của những người yêu du lịch nghỉ dưỡng.