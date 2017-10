Tái diễn lùng mua trái cau non để xuất khẩu

Theo một chủ nhà vườn tại phường An Đông (thành phố Huế), cau tươi mua tại vườn tính theo cân, không phân biệt trái già hay non, giá dao động từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg. So với năm trước, cau tươi thu mua năm nay tại TT-Huế rất được giá.

Hiện mùa mưa lũ, nhiều chủ vườn chấp nhận bán cau trái non, do lo ngại gió bão gây hư hại, thất thu. Tình trạng gom mua cau tươi xuất sang Trung Quốc diễn ra phổ biến tại những vùng trồng nhiều cau như thị xã Hương Trà và huyện miền núi Nam Đông.

Tại hai vùng này, thương lái còn mở cả lò sấy lớn để gom mua cau về sơ chế. Cau nhập ngay tại lò sấy có giá thu mua cao, dao động trên dưới 20.000 đồng/kg. Theo tìm hiểu của PV, hai năm trước, tại TT-Huế từng rộ lên tình trạng thương lái lùng mua trái cau non với giá cao.

Dù cau được giá, nhưng ngành nông nghiệp các huyện, thị xã ở TT-Huế hiện không có chủ trương khuyến khích dân mở rộng diện tích, nhằm tránh khủng hoảng thừa sản phẩm đầu ra.