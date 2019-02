Tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương: Xe tải cẩu quay đầu ở điểm không được phép

Liên quan đến vụ TNGT liên hoàn khiến 2 người tử vong tại điểm cuối của Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất, theo báo cáo của CSGT Hà Nội, khoảng 10h40 phút ngày 21/2, tại km 0+600 gần làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 3 ô tô và một xe máy.

Các phương tiện được xác định: Xe container mang BKS 15C do lái xe Nguyễn Văn Tâm (SN 1979, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển, xe khách Bình An BKS 29B, xe tải cẩu BKS 29C do lái xe tên Phạm Văn Thuận điều khiển, xe máy BKS 29M4 do Bùi Hải Nam (SN 1987, trú tại Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển.

Theo nhận định ban đầu, xe tải cẩu BKS 29C chuyển hướng quay đầu làn 3 chiều từ Đại Lộ Thăng Long đi Làng Văn hóa (đoạn có vạch sơn liền không cho phép quay đầu) va chạm với xe máy mang BKS 29M4 và xe khách BKS 29B.

Sau va chạm, xe container mang BKS 15C chạy cùng chiều lao tới đâm trúng vào 2 xe trên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong, 5 người khác bị thương và được đưa đi cấp cưu tại Bệnh viện 105.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong, động viên các nạn nhân bị thương; đồng thời, phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG đến hiện trường cùng với Ban ATGT thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Yêu cầu Ban ATGT thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người, khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc và kiểm tra ma tuý, nồng độ cồn tất cả lái xe, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.