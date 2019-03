Tài sản của Tổng thống Trump thay đổi ra sao trong danh sách nhà giàu Forbes

Theo thống kê mới nhất, ông Trump có 310 triệu USD tài sản cá nhân và tiền mặt. Việc kinh doanh thương hiệu mang về 170 triệu USD trong khi các câu lạc bộ Golf được ước tính 550 triệu USD. Khối tài sản lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng là bất động sản ở New York với tổng giá trị 1,47 tỷ USD. Bất động sản ngoài New York của ông chủ Nhà Trắng có giá trị 630 triệu USD.



Hiện tại, ông Trump có 9 bất động sản ở New York trong đó nổi tiếng nhất là Tháp Trump, nơi ông từng ở trước khi dọn tới Nhà Trắng. Tuy nhiên, bất động sản đắt giá nhất của ông Trump là 1290 Avenue of Americas. Công trình này có giá 2,4 tỷ USD nhưng Tổng thống Trump chiếm 30% cổ phần trong lĩnh vực văn phòng và bán lẻ. Tuy nhiên, nó đang nợ 950 triệu USD nên tài sản ròng của Tổng thống Trump là 446 triệu USD, tăng 55 triệu so với năm 2018.

Với bất động sản ngoài New York, Tổng thống Trump có 6 công trình danh tiếng trong đó số 555 California Street, San Francisco, dẫn đầu về giá trị. Tổng thống Trump sở hữu 30% cổ phần của tòa nhà văn phòng, vốn có giá 2,1 tỷ USD. Với khoản nợ 559 triệu USD, số cổ phiếu của ông Trump có giá trị ròng 452 triệu USD. Nó tăng 105 triệu so với năm 2018.

Ông Trump cũng có 4 tổ hợp sân Golf và khu nghỉ dưỡng trong đó U.S Golf Courses gồm 10 sân golf ở 6 bang và Washington D.C. Nó có tổng giá trị 210 USD với số tiền nợ 18 triệu USD. Như vậy, giá trị ròng của nó là 192 triệu USD. Con số này không thay đổi so với thống kê năm 2018.

Trong số các thương hiệu, Trump Hotel mang về nhiều tiền nhất cho ông chủ Nhà Trắng. Nó được ước tính có giá lên tới 170 triệu USD và hoàn toàn chẳng vay nợ gì. Tuy nhiên, con số này không thay đổi so với thống kê một năm trước.

Về tiền mặt và tài sản cá nhân, ông Trump có 140 triệu USD. Căn Penthouse ở Tháp Trump được định giá 57 triệu USD. Hai chiếc phi cơ và 3 máy bay trực thăng của ông Trump có giá 32 triệu USD trong khi 3 căn nhà ông sở hữu gần Mar-a-Lago có giá 36 triệu USD.

Seven Springs, bất động sản cá nhân của ông Trump ở Bedford, New York có giá 30 triệu USD. Tuy nhiên, trừ đi 6 triệu USD nợ, tài sản này có giá trị ròng là 24 triệu USD. Ngoài ra, ông Trump còn sở hữu Island Home, thuộc đảo St. Martin, với giá 15 triệu USD. Ngôi nhà của ông Trump ở Beverly Hills cũng có giá 13 triệu USD và ngôi nhà ở Starling, Virginia có giá 1,5 triệu USD.

Trong cuốn sách Nghệ thuật đàm phán, ông Trump nhấn mạnh rằng: "Tiền không bao giờ là động lực lớn cho tôi ngoại trừ nó là cách để ghi lại những điểm số. Điều thú vị thực sự là khi chơi trò chơi".