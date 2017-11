Tại sao bitcoin lại có thể hồi phục 1/4 giá trị chỉ trong vài ngày?

Cho đến nay, thị trường tiền số bitcoin đã thu hút được một lực lượng lớn nhà đầu tư tham dự vào việc định giá mà không bị bóp méo bởi các thuật toán mua bán và arbitrage. Điều đó có nghĩa là việc sử dụng các chỉ số toán học dựa trên hành vi con người là có hiệu quả tại thời điểm này.

Bằng chứng tiêu biểu nhất là việc LedgerX - sàn giao dịch tiền số đầu tiên được Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) công nhận là cơ sở giao dịch hoán đổi và phòng thanh toán bù trừ tài sản số - đã tuyên bố thực hiện giao dịch hợp đồng quyền chọn mua bitcoin vào hôm 18/11 vừa qua. Trong thông báo đăng tải trên website công ty, CEO LedgerX cho biết thành công ngày hôm nay là sự đóng góp của tất cả những khách hàng và nhà quản lý - những người đã tạo ra một loại tài sản mới, năng động.

Dưới đây là biểu đồ giá BTCUSD hàng ngày được tổng hợp bởi BITSTAMP:

Dưới đây là những đường kháng cự tăng giá theo Fibonacci từ đỉnh lớn 3.100 USD vào ngày 11/6 đến đáy 1.800 USD vào ngày 16/7. Có thể thấy đỉnh 8.000 USD mà bitcoin vừa đạt được hôm thứ 6 nằm trong số những mốc kháng cự.

Hãy nhìn vào khúc pullback từ ngày 16/8 - 22/8, có rất nhiều thông tin ở đây.

Khúc pullback từ 2/9 - 15/9 không giúp ích nhiều cho lắm theo như những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng nó bắt đầu cung cấp một số thông tin giá xuống có giá trị. Các mục tiêu tiếp theo đã bắt đầu hiện ra. Nếu giá tiếp tục tăng gấp đôi so với đáy, đỉnh tiếp theo sẽ là 9.000 USD. Mức kháng cự cao hơn là 10.150 USD hoặc 11.350 USD, sau đó hồi phục trở lại xuống khoảng 8.160 USD.

Bên cạnh phân tích kỹ thuật, có nhiều lý do khác giải thích cho đà tăng giá của bitcoin. Trong vòng vài tháng tới, CME - sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới sẽ phát hành hợp đồng tương lai bitcoin. Thế giới vẫn còn một khối lượng vốn lớn chưa đi vào thế giới tiền số. Lý do là bởi nhiều người vẫn chưa có hiểu biết đủ sâu sắc về cách hoạt động và do đó lo ngại ném tiền vào nó. Hợp đồng tương lai của CME sẽ cho thấy một sự thực về tiền số không chỉ là công cụ thanh toán của bọn tội phạm như phần lớn nhiều người quy chụp. Có thể tiền số được dùng trong các hoạt động phi pháp, nhưng thực tế có nhiều giao dịch tiền số hơn số giao dịch tồn tại trên thị trường chợ đen.

Trên Coinmarketcap, hiện nay giá mỗi đồng bitcoin được giao dịch là 8.054 USD với khối lượng giao dịch trong vòng 24h qua là 3.234.370.000 USD.