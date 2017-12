Tại sao căn hộ Millennium được nhiều người trẻ thành đạt lựa chọn?

Chị Minh Hoan là một doanh nhân thành đạt. Chị đòi hỏi căn hộ của phải là một không gian nghỉ ngơi lý tưởng. Vì thế chị đã chọn Căn hộ Millennium, một sản phẩm bất động sản hạng sang được phát triển từ chủ đầu tư Phát Đạt.

Điều đầu tiên chị Minh Hoan đặc biệt đánh giá cao Căn hộ Millennium chính là vị trí đắt giá ngay tại trung tâm TP.HCM, liền kề trung tâm tài chính, nơi được ví như “Phố Wall” của Việt Nam.

Theo đó, chủ nhân của căn hộ này chỉ cần vài bước chân là có thể tận hưởng được tất cả nhịp sống sôi động của Q1. Hơn thế nữa, vị trí lí tưởng này sẽ giúp chị Hoan rút ngắn được tối đa khoảng cách di chuyển để dành trọn thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và tận hưởng cuộc sống.

Bên cạnh vị trí thì tầm nhìn độc đáo cùng những tiện ích nội khu hiện đại cũng là những ưu điểm vượt trội, để chị H quyết định lựa chọn Căn hộ Millennium làm nơi an cư lý tưởng. Từ căn hộ nơi chị ở có thể hướng tầm mắt để chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố: từ rộn rã bình minh, hoàng hôn thơ mộng cho tới lung linh khi đêm về. Không còn gì tuyệt vời hơn khi có thể nhẹ nhàng xóa bỏ đi mọi căng thẳng dù nhỏ nhất, thưởng thức cảm giác như mình đang đi nghỉ tại một “resort” hạng sang, ngay tại… nhà mình trong không gian của một hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế có tầm nhìn bao quát thành phố.

Anh Tuấn Anh, một Giám đốc marketing trẻ cũng vừa “chấm” căn hộ Millennium, bởi dự án này mang đến cho anh một trải nghiệm đặc biệt là có thể “sống trọn vẹn giữa trung tâm phồn hoa”.

Với hàng loạt những tiện ích ngoại khu đa dạng như hệ thống trung tâm thương mại mua sắm, giải trí, ẩm thực,… anh có thể hòa mình vào các hoạt động đô thị sôi động và tận hưởng những giây phút giải trí. Và sau đó, trong không gian riêng biệt của căn hộ Millennium, anh Tuấn lại có được ngay sự thư giãn, nghỉ ngơi tối đa để tận hưởng cuộc sống như ý nghĩa vốn có của nó.

Còn với chị Nguyên Nga, một kiến trúc sư trẻ lại chọn Căn hộ Millennium vì có cảm hứng đặc biệt với thiết kế tinh tế của dự án này. Theo chị Nga đánh giá, Dự án Millennium không chỉ mang vẻ đẹp của nghệ thuật thiết kế đương đại, mà còn sở hữu những nét kiến trúc “khác biệt, độc đáo” trường tồn theo thời gian.

Đặc biệt, sự kết tinh giữa những giá trị kiến trúc quốc tế và nét đẹp tinh tế của tiện nghi nội thất với những sắc màu nhẹ nhàng, hòa điệu cùng thiên nhiên giúp Millennium trở thành kiến trúc nổi bật sang trọng tại trung tâm thành phố. Và mỗi căn hộ Millennium là một tác phẩm kiến trúc sang trọng, tinh tế giúp khẳng định vị thế của chủ nhân.

3 vị chủ nhân nói trên, mỗi người đều có những lí do khác nhau khi chọn căn hộ Millennium làm nơi an cư. Nhưng những lí do này lại chính là tiêu chí của số đông những khách hàng có “gu” đưa ra về một tổ ấm lí tưởng thời hiện đại. Hội tụ được tất cả những đặc điểm này, có thể nói căn hộ Millennium chính là biểu tượng mới của cuộc sống sung túc, được tạo ra xứng tầm với chủ nhân và gia đình.