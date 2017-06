"Tại sao người Do Thái lại khôn ngoan như vậy?" và câu trả lời bất ngờ cố thủ tướng Lý Quang Diệu nhận được

Trong cuốn sách Đối thoại với Lý Quang Diệu của Tom Plate, cố Thủ tướng Singapore từng thốt lến: "Người Israel rất khôn ngoan".

Người được ví như cha đẻ của Singapore chia sẻ: "Tôi đã hỏi một Chủ tịch Ngân hàng Mỹ… tại sao người Do Thái lại khôn ngoan như vậy?... Ông ấy nhấn mạnh cách tăng những gien trội lên. Ông ấy nói các giáo sĩ Do Thái ở bất kỳ xã hội Do Thái nào thường là những người thông minh và đọc nhiều nhất.

Họ học nhiều nhất bởi vì họ phải biết tiếng Hebrew, họ phải biết kinh Talmud, họ phải biết rất nhiều ngôn ngữ và vân vân. Cho nên con cái của các giáo sĩ này luôn được những người Do Thái thành công săn lùng để đem những nguồn gien tốt vào gia đình mình. Đó là cách họ tăng nguồn gien tốt, gien trội. Tóm lại như vậy".

Theo tiếng Hebrew, Kohen hay Cohen là giáo sĩ vốn là những người được kính trọng, tin tưởng và phải có nguồn gốc phụ hệ trực tiếp từ giáo sĩ Aaron trong Kinh thánh. Truyền thống người Do Thái chỉ có nam giới mới được trở thành một Kohen. Con gái của một Kohen có các nghĩa vụ và đặc quyền đặc biệt nhưng điều này chỉ kéo dài đến khi cô kết hôn.

Trong những dịp dặc biệt, các Kohen được nhận được được lời ban phước, đặc quyền đầu tiên theo quy định của kinh Torah. Tuy nhiên họ cũng bị ràng buộc về kết hôn và những chuẩn mực khác.

Không chỉ nghiên cứu về Israel, Lý Quang Diệu còn xem xét nguyên nhân thành công của nhiều quốc gia, xã hội khác và rút ra rằng các nền văn minh xuất hiện vì xã hội loài người phản ứng lại thách thức trong một điều kiện nhất định. Khi nào thách thức đó là đúng đắn… thì con người phát triển.

"Có ba yếu tố cần thiết cơ bản cho sự biến đổi thành công của bất kỳ xã hội nào. Thứ nhất, sự lãnh đạo quyết đoán… hai, một chính thể hiệu quả; và ba, kỷ luật xã hội", ông kết luận.

Một điểm thành công khác của người Do Thái được ông chỉ ra là một cộng đồng luôn cố gắng, có khả năng lĩnh hội. Bạn không thể có một dân tộc chỉ cố gắng vì một lý tưởng lờ mờ được. Họ phải có khát vọng cải tiến.

Và điều này được áp dụng vào cách quản lý, điều hành của ông: Bạn phải bố trí phần thưởng tương ứng với thành tích, bởi vì không thể có hai người muốn giống như nhau. Họ muốn những cơ hội ngang bằng để họ có thể chứng tỏ xem người này giỏi hơn người kia như thế nào. Tiếp đó, chúng ta muốn có sự quản lý tốt hướng về phía trước. Và thứ ba, tính linh hoạt xã hội dễ dàng.

Một trong những lý do góp phần vào sự phục hồi của Israel sau những cuộc chiến tranh là những nhà tư bản, quản lý, chuyên gia, kỹ sư và công nhân bại trận của họ… được kích thích bởi một mục tiêu duy nhất: Làm cho đất nước của họ lại đứng trên đôi chân mình.

