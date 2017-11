Tại sao Trung Quốc cấm nhập khẩu than Triều Tiên lại khiến hải quan Mông Cổ đau đầu?

Trung Quốc đang cố gắng đóng cửa các mỏ khai thác than nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Đi kèm với việc hạn chế nhập khẩu than từ Triều Tiên do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Bắc Kinh giờ đây đang gia tăng nhập khẩu than từ Mông Cổ, gây nên tình trạng kẹt xe chưa từng thấy ở biên giới 2 nước.

Theo hãng tin Reuters, việc gia tăng đột biết nhập khẩu than của Trung Quốc đã khiến các nhân viên hải quan của cả 2 nước không kịp trở tay. Hiện cửa khẩu biên giới chỉ đủ sức cho 700 chuyến xe tải thông quan mỗi ngày và họ đang có ý định nâng mức thông quan lên 3.000 chiếc vào năm tới.

Trong khi hàng đoàn xe chở than ở Mông Cổ phải chờ để thông quan thì những người dân trong vùng đã tự phát hình thành một thị trường buôn bán nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu của các tài xế. Do phải xếp hàng và không thể bỏ xe nên những tài xế này phải ăn ngủ trong buồng lái hoặc quanh khu vực đỗ.

Với dàn xe xếp hàng kéo dài tới 130 km, nhiều cư dân đã chở nhu yếu phẩm đến buôn bán, gây ra tình trạng an ninh khá phức tạp trong khu vực này.