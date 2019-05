Tạm giam kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lên tới 200%/năm

Chiều 22/5, trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP. Thái Bình, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Huấn (26 tuổi, trú tại tổ 13, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong hoạt động dân sự".

Trước đó, Công an thành phố Thái Bình nhận được nhiều đơn thư tố giác về một đường dây cho vay nặng lãi ở mức "cắt cổ" đang hoạt động trên địa bàn nên đã giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Thái Bình đã lập chuyên án để phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen này.

Quá trình điều tra đã xác định Phạm Văn Huấn là kẻ cầm đầu đường dây này. Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên Phạm Văn Huấn đã bỏ tiền ra cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất cắt cổ. Theo đó, tính đến ngày 20/5, cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Bình đã xác định có 19 cá nhân vay của Phạm Văn Huấn từ 20 - 50 triệu đồng, tổng số gần 600 triệu đồng, với lãi suất cắt cổ lên đến 182%/năm.

Ngoài Huấn, công an còn xác định đối tượng Phạm Văn Tiềm (24 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) cũng được xác định là đối tượng nằm trong đường dây này với vai trò chuyên đi thu tiền cho Huấn. Công an thành phố Thái Bình đã áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tiềm để phục vụ điều tra.