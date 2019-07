Tạm giữ hàng trăm chai rượu ngoại và nước hoa các có dấu hiệu vi phạm

Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 25/7/2019, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an Phường 4 Tp.Tây Ninh kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm US. STORE do bà Nguyễn Thị Thu Huệ làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện 177 chai rượu ngoại các loại không có tem nhập khẩu, không có nhãn phụ và 52 chai nước hoa hiệu Victoria's secret heavenly do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ, ước tính lô hàng trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của tất cả số hàng hóa nói trên. Đội QLTT số 4 tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nói trên để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.