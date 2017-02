Tâm thư của Chủ tịch PVN

Chủ tịch PVN Nguyễn Quốc Khánh cho biết đã đi qua năm 2016 với nhiều cung bậc cảm xúc, PVN đã đạt được kết quả kinh doanh tốt sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn nhờ sự cố gắng, nỗ lực, lao động với tinh thần sáng tạo của người dầu khí.

"Chúng ta đã đạt và vượt tất cả chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu sản xuất, sản lượng về đích sớm hơn nhiều so với dự tính. Chúng ta đã vận hành tuyệt đối an toàn các nhà máy điện, nhà máy chế biến phân đạm, nhà máy lọc hóa dầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn trên các giàn khoan. Chúng ta cũng đã tiến hành tái cơ cấu lại sản xuất và tổ chức ở một số đơn vị. Thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn lực, cải tiến quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả và ý thức trách nhiệm đến từng người lao động", ông Khánh nói.

Chủ tịch PVN cho hay Tập đoàn đã nghiêm khắc nhìn nhận lại mình, phát hiện ra những bất cập, hạn chế trong từng mặt công tác và từng đơn vị đã có những biện pháp phù hợp, mạnh mẽ để làm thay đổi tư duy trong công tác quản lý điều hành.

Và điều đáng mừng nữa là, trong hoàn cảnh giá dầu thấp, đầu tư suy giảm, nhiều dự án công trình phải dừng hoặc phải giãn tiến độ cũng đã gây khó khăn nhưng từng đơn vị đã có những cách làm sáng tạo để đảm bảo đời sống cho người lao động.

"PVN đã làm được một việc mà nhiều người nghĩ gần như không tưởng trong năm qua", người đứng đầu Tập đoàn dầu khí nhấn mạnh. Chính phủ giao cho Tập đoàn khai thác thêm 1 triệu tấn dầu để bổ sung vào nguồn ngân sách Nhà nước. Trong bối cảnh nhiều giếng dầu của PVN đang suy giảm sản lượng, có giếng giá thành khai thác cao hơn giá bán, một số nhà đầu tư nước ngoài chán nản vì giá dầu đã bỏ cuộc... nhưng PVN vẫn khai thác dầu trong nước vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao.

"Đây là minh chứng hùng hồn nhất cho một chân lý tưởng như đã cũ, nhưng không bao giờ mất tính thời sự. Nếu chúng ta đoàn kết, giữ vững ý chí, lao động sáng tạo thì không có khó khăn nào mà không vượt qua được”, ông Nguyễn Quốc Khánh khẳng định.

Nhìn nhận về năm 2017, Chủ tịch PVN cho rằng sẽ là một năm có nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan. "Nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy những tín hiệu, những ánh lửa, những vầng sáng đang hiện ra ở hừng đông ngày mới", ông cho biết và điểm lại những tín hiệu lạc quan như giá dầu đang trên đà phục hồi, một loạt các dự án lớn sẽ được khởi động như: Dự án mỏ khí Cá Voi Xanh, Dự án khí Lô B - Ô Môn, Dự án Lọc - Hóa dầu Long Sơn.

Ông Khánh cho biết PVN kế hoạch sẽ đưa một số mỏ mới vào khai thác, và khẳng định những dự án này sẽ tạo cho PVN có một diện mạo mới và một tầm vóc mới, với vị trí là tập đoàn kinh tế chủ lực.

Về vấn đề cổ phần hóa, Chủ tịch PVN cho rằng cổ phần hóa là một xu thế tất yếu trong xây dựng và phát triển kinh tế. Để thực hiện cổ phần hóa thành công đòi hỏi từng đơn vị phải tạo được sự đoàn kết nhất trí từ lãnh đạo cho tới người lao động đảm bảo được tới mức tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Trong nguy thì có cơ, đây là lúc chúng ta phải tỉnh táo, sáng suốt nắm bắt lấy những cơ hội mới, vận hội mới đang đến. Nhìn ra được cơ hội đang đến là một điều không dễ, nhưng nắm bắt được cơ hội và tận dụng cơ hội thì lại là điều rất không đơn giản. Nếu để cơ hội trôi qua mất thì chúng ta thật có lỗi với thế hệ mai sau”, Chủ tịch PVN nhấn mạnh.

Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại PVN: “Đã cố gắng hãy cố gắng hơn nữa, đã tập trung sức lực, trí tuệ hãy tập trung sức lực, trí tuệ hơn nữa, trên đà sáng tạo, nắm bắt thời cơ, có những giải pháp đúng, có những sáng kiến hay để tạo ra được những bước đột phá và quan trọng nhất vẫn là phải giữ gìn được mối đoàn kết thống nhất”.

Petrovietnam đã và đang phải quản lý điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Nhiều đơn vị trong ngành gặp khó về tìm kiếm việc làm, cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn lực tài chính buộc phải thu hẹp dẫn đến việc đầu tư bị hạn chế.

Năm 2016, Petrovietnam là tập đoàn sản xuất - xuất khẩu dầu thô nên bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu thiệt hại lớn khi giá dầu giảm. Tập đoàn hiện đang khai thác dầu khí ngoài biển, có nơi rất xa bờ, chi phí lớn hơn nhiều so với trong đất liền. Hiện nay, một số mỏ khai thác để đảm bảo mức hòa vốn là rất khó khăn như: Đại Hùng, Sông Đốc, Hải Sư Đen - Hải Sư Trắng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Thăng Long - Đông Đô, Ruby - Pearl. Khi giá dầu thấp hơn 40 USD/thùng, lần lượt các mỏ dầu có giá thành khai thác cao không đủ bù chi phí sẽ phải xem xét dừng, giãn đầu tư, nếu không chỉ còn cách đi vay để duy trì sản xuất. Đây là một bài toán thực tế nan giải về doanh thu, lợi nhuận. Có thể nói, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều bị ảnh hưởng nặng nề, từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến dịch vụ khoan, địa chấn, khảo sát, chế tạo giàn, cung ứng vật tư - thiết bị, xây lắp vận chuyển…

Petrovietnam thực sự đã nỗ lực vượt qua sóng gió và thành công trong bối cảnh ngặt nghèo. Năm 2016 Tập đoàn vẫn tiếp tục hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Dầu khí, chiến lược kinh tế biển Việt Nam; giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò doanh nghiệp đầu tàu, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, góp phần kiềm chế lạm phát, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tham gia bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an sinh xã hội.

