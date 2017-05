Tăng hàng trăm lần, đây là số tiền bạn kiếm được nếu mua cổ phiếu Amazon từ lúc IPO

Gã khổng lồ bán lẻ Amazon chính thức “lên sàn” vào ngày 15/5/1997. Kể từ đó đã 20 năm trôi qua, hiện nay Amazon được định giá ở mức 460 tỷ USD – tức là gấp 2 lần Walmart.

Chỉ có Apple, Alphabet (công ty sở hữu Google) và Microsoft hiện có giá trị thị trường cao hơn Amazon.

Điều đáng nói là Amazon đã tạo ra được tiền, không chỉ trong những tháng cao điểm mua sắm cuối năm. Hiện tại công ty này kỳ vọng sẽ tạo ra 166 tỷ USD tổng doanh thu trong năm nay - một con số khá khiêm tốn so với mức doanh thu 500 tỷ USD mà các chuyên gia dự đoán đối với Walmart. Dẫu vậy, con số 166 tỷ USD vẫn cao hơn tới 40 tỷ USD so với doanh thu của các hãng bán lẻ gồm Target, Best Buy, Macy's và Barnes & Noble gộp lại.

Giá cổ phiếu Amazon đã tăng gấp 600 lần trong 20 năm.

Sự thống trị của Amazon cũng như Walmart là một trong những lý do giải thích tại sao rất nhiều hãng bán lẻ truyền thống khác đang phải đóng cửa hàng, sa thải nhân viên và một vài trường hợp thậm chí bị phá sản.

Từ cửa hàng bán sách và CD đếm tầm nhìn kỹ thuật số, Amazon giờ đây bán cả quần áo, thức ăn, nội thất, trang sức. Nhìn chung thì bạn có thể mua bất kỳ thứ gì trên Amazon.

Ngoài bán lẻ, Amazon cũng là đơn vị dẫn đầu trong mảng điện toán đám mây và họ cũng tham gia vào lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số cạnh tranh cùng Netflix.

Công ty đã đầu tư vào vận chuyện hàng hóa bằng đường hàng không để có thể kiểm soát nhiều hơn quá trình vận chuyển hàng cũng như nghiên cứu về máy bay không người lái.

Tất cả những điều đó tạo nên đế chế Amazon khổng lồ. Nhưng điều tuyệt vời nhất có lẽ là nếu như bạn bỏ ra 1.000 USD đầu tư vào cổ phiếu Amazon từ khi họ IPO, 2 thập kỷ sau, bạn có thể thu về 638.000 USD, tức là gấp hơn 600 lần số vốn bỏ ra ban đầu!

Theo Phương Linh

Trí thức trẻ