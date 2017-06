Tăng trưởng ấn tượng, nhiều ngân hàng sẽ bứt phá trong năm 2017

Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt để có chỗ đứng trên thị trường và mở rộng thị phần khiến các NH phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực, nhất là nhóm các NH TMCP. Kết thúc giai đoạn tái cơ cấu, từ năm 2016 đến nay, nhiều NH đã đặt mục tiêu cao trong tầm nhìn chiến lược để định vị thương hiệu của mình trong giai đoạn 2016 - 2020.

Từ năm 2016 đến nay, bức tranh ngành NH đã có thêm nhiều điểm sáng với sự bật lên của những NH thương mại bậc trung như NH TMCP Phương Đông (OCB), NH Quốc Tế Việt Nam (VIB), VPBank… Để tạo sự khác biệt, mỗi NH đều đã định vị thương hiệu của mình trong giai đoạn mới dựa trên các thế mạnh và nhu cầu thị trường.

OCB định vị thương hiệu là “NH dẫn đầu bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ”,VIB muốn trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam… Điều này cho thấy các nhà băng này không chỉ nỗ lực tăng trưởng về quy mô tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng, chỉ số hiệu quả mà các tiêu chí về quản trị, định vị thương hiệu được nâng lên hàng đầu.

Với định hướng rõ ràng, trên nền tảng các nguồn lực chiến lược đã được thiết lập sau giai đoạn tái cơ cấu thành công, 2017 là năm nhìn thấy sự khởi sắc của các Ngân hàng với nỗ lực tăng tốc, chuyển mình mạnh mẽ để đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Vì vậy, chỉ mới 5 tháng đầu năm, các NH đã hoàn thành các chỉ số, cho thấy sự tăng tốc trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Theo kết quả báo cáo của OCB, tính đến ngày 31.5, ngân hàng này đã đạt kết quả tăng trưởng khá ấn tượng: Tổng tài sản đạt 66,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2016 và tăng 29% so với cùng kỳ 2016; Tổng dư nợ TT1 đạt hơn 42,8 nghìn tỷ, tăng 8% so với cuối năm 2016 và tăng 22% so với cùng kỳ 2016; huy động TT1 đạt hơn 50,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2016 và tăng 32% so với cùng kỳ 2016; Lợi nhuận trước thuế đạt 384 tỷ, tăng 117% so với cùng kỳ 2016.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB chia sẻ: “Ở giai đoạn chiến lược mới, OCB lấy tốc độ tăng trưởng và thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng làm các tiêu chí quan trọng cho sự phát triển. Vì vậy, trong những tháng tiếp theo của năm 2017, OCB tiếp tục nỗ lực để mở rộng thị phần, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo cơ cấu mới với sự chuyên môn hóa rõ ràng và nâng cao hiệu suất lao động; củng cố và đạt chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro để đến gần hơn với mục tiêu hướng đến một ngân hàng hiện đại, đa năng dẫn đầu về bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc Top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam”.

OCB đang phát huy những lợi thế và tăng cường năng lực kinh doanh ở các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước. Nhà băng này từng bước định vị mình cả về thế và lực sau những chứng nhận của các tổ chức trong nước và Quốc tế như đánh giá tín nhiệm cao của Moody’s được công bố vừa qua.

Sự bứt phá của một số ngân hàng trong năm 2016 và đầu năm 2017 cho thấy triển vọng và “tham vọng” vươn lên dẫn đầu của nhóm ngân hàng hàng bậc trung… Đây là tín hiệu tốt thể hiện sự chủ động của các NH nhằm nâng cao khả năng khai thác thị trường và tạo dựng giá trị cho từng phân khúc khách hàng.

