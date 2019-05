Tăng trưởng đột phá, HomeLand Group sẽ thành công ty đại chúng vào quý IV/2019

Thông tin được lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (HomeLand Group) công bố tại buổi tổng kết quý I/2019, công bố sản phẩm phân khu Diamond Palace mới đây (ngày 11/5/2019). Sự kiện thu hút hàng ngàn nhà đầu tư, khách hàng, quý đối tác trong và ngoài nước.

Theo ông Vũ Quốc Anh, Giám đốc Khối phát triển dự án HomeLand Group, gần 2 năm thành lập, HomeLand Group có bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ. Từ ngày đầu chỉ vỏn vẹn 15 thành viên, với trụ sở tọa lạc tại địa chỉ đường Điện Biên Phủ, số vốn đầu tư 8 tỷ đồng… Đến nay, HomeLand Group đã mở rộng các chi nhánh, địa bàn tại đường 2/9 thành phố Đà Nẵng và TP.Quảng Ngãi, thu hút hơn 1.000 lao động, cùng đội ngũ nhân viên hơn 500 người.

Với mục tiêu "Đầu tư cho tương lai, kiến tạo giá trị sống tươi đẹp" và phương châm "chọn cho mình lối đi riêng", từ khi thành lập đến nay, HomeLand Group tạo dấu ấn với hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Đáng kể các dự án Blue Riverside, DRG, Đại Dương Xanh, Homeland Central Park, HomeLand Blouse, Paradise Village… đảm bảo ưu thế về "vị trí vàng", kết nối thông thương, cơ sở hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch, và phân khúc giá hợp lý.

Hàng ngàn khách hàng, nhà đầu tư… đồng hành các bước phát triển, dự án của HomeLand Group.

Đặc biệt, khi thị trường vẫn còn giao dịch truyền thống đất nền, HomeLand Group xây dựng tầm nhìn chiến lược, đầu tư, phát triển mạnh phân khúc shophouse, nhà phố thông minh, khu đô thị khép kín và khu đô thị tích hợp công nghệ hình thành dự án HomeLand Paradise Village ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 đầu tiên tại Quảng Nam.

Theo HomeLand Group, kết thúc quý I/2019, với những "con số biết nói" về số lượng dự án, quy mô, điểm nhấn riêng biệt, HomeLand Group nâng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng và tập trung định hướng phát triển tập đoàn đa ngành nghề với các mũi nhọn: bất động sản, ứng dụng công nghệ, năng lượng mặt trời, sản phẩm công nghệ cao…

Đặc biệt, trong quý IV/2019, HomeLand Group sẽ chính thức trở thành công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây sẽ là bước đánh dấu quan trọng của công ty trong quá trình hình thành và phát triển, hứa hẹn sẽ chào đón những cơ hội, những thách thức trong tâm thế luôn sẵn sàng và kiên định với mục tiêu.

Diamond Palace mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải của HomeLand Group tạo điểm nhấn cho khu đô thị sinh thải Golden Hills.

Ông Vũ Quốc Anh, Giám đốc Khối phát triển dự án HomeLand Group cho hay: chào mừng sự kiện này và để tri ân khách hàng, đối tác, HomeLand Group quyết định giành 20% số cổ phần trong tổng vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, tương đương 50 triệu cổ phiếu dành cho khách hàng, đối tác với chính sách ưu đãi tốt nhất để đảm bảo hiệu quả sinh lời lớn nhất.

Ngay tại buổi tổng kết, HomeLand Group cũng tung ra 100 sản phẩm tại phân khu Diamond Palace do công ty làm đơn vị phát triển dự án tại khu C2 - khu đô thị sinh thái Golden Hills của chủ đầu tư Trung Nam Land cho các khách hàng đăng ký đầu tư với chính sách "ưu đãi khủng": Tặng voucher giảm giá 1triệu đồng/m2 cho 1 trong số các sản phẩm của HomeLand cho khách hàng khi giao dịch (đến cuối tháng 12/2019); giảm giá trực tiếp đến 1 triệu đồng/m2 khi đăng ký sản phẩm Diamond Palace cho 50 khách hàng đầu tiên, chiết khấu đến 5% cùng giá bán hợp lý, mềm so với thị trường. Nhiều khách hàng tham dự trúng phần quà hấp dẫn: Ipad, Iphone XS, xe máy và 1 ô tô Huyndai Alantra cho người may mắn.

Từ khi ra mắt, Diamond Palace được ví như viên kim cương của Tây Bắc Đà Nẵng với vị thế" kề núi, cận giang, liền biển". Bên cạnh đó, việc thiết kế kiến trúc mang đậm phong cách Địa Trung Hải chính là giá trị thẩm mỹ thu hút khách hàng, người dân đầu tư.

Để tìm hiểu thông tin dự án, liên hê tại trụ sở HomeLand Group số 236 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng; trụ sở Sieuthibatdongsan.com (đường 2/9, đối diện cây xăng ngã ba 2/9- Phan Thành Tài), SĐT: 0905.77.78.78.