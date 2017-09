Tạo dựng thói quen đọc sách như người siêu thành công: Chọn sách thông minh giúp bạn cải thiện bản thân không ngờ

Sách hư cấu được viết để thu hút bạn đọc, nhưng sách phi hư cấu mới thực sự giúp bạn cải thiện bản thân

Những người nổi tiếng như Bill Gates hay Mark Zuckerberg thường xuyên dành sự quan tâm đặc biệt tới những cuốn sách giúp họ phát triển kĩ năng và kiến thức. Thế nhưng, thông thường, thể loại sách này lại không thu hút được lượng lớn độc giả.

Nếu như bạn để ý quá trình phát hành của các thể loại sách bán ra hàng năm trên thế giới, bạn sẽ dễ dàng biết được một sự thật rằng những cuốn truyện viễn tưởng đã và đang chiếm lĩnh thị trường và có lượt bán ra nhiều hơn hẳn so với những cuốn sách phát triển bản thân. Có tới 70% những cuốn sách bán chạy nhất năm 2016 trên Amazon là những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng như Harry Potter and the Cursed Child, Parts 1 & 2, Special Rehearsal Edition Script, A Man Called Ove và The Girl on the Train.

Những cuốn sách như thế này chủ yếu đánh vào tâm lí tò mò của bạn đọc, vì thế có thể khiến bạn cảm thấy hứng thú khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó là lí do vì sao cho đến khi đọc tới trang cuối cùng, bạn vẫn muốn tiếp tục.

Trên một khía cạnh khác, những cuốn sách phi hư cấu giúp bạn cải thiện bản thân thì lại chỉ nhắm tới mục đích duy nhất là giúp bạn giải quyết các vấn đề và hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Thông thường, những cuốn sách này cũng không được viết dưới dạng những câu chuyện kể, vì vậy khó thu hút được bạn đọc.

Nếu như bạn đã và đang cảm thấy những cuốn sách phi hư cấu này có gì đó ngu xuẩn và khó hiểu, thì có thể bạn đã chọn sai thể loại mà mình cần, cũng giống như việc bạn bắt đầu học piano và được tiếp xúc ngay với cuốn sách piano nâng cao chẳng hạn. Việc làm này không những khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mà cũng đồng thời là lí do khiến bạn mất đi hứng thú với thể loại này đấy!

Làm thế nào để chọn được một cuốn sách phi hư cấu đúng mức?

Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định ngữ cảnh, hay nói cách khác là những vấn đề bạn muốn giải quyết, mục tiêu bạn đã đặt ra. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân, thì có lẽ bạn sẽ có hứng thú với cuốn High Output Management, một cuốn sách về quản lí, tuy rằng bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể “hấp thụ” được nó.

Sau khi xác định phạm trù muốn tìm hiểu, bạn sẽ ngay lập tức liệt kê được một danh sách dài những cuốn sách nói về chủ đề đó. Việc bạn cần làm chính là chọn một cuốn sách có ghi rõ những lời khuyên cụ thể và rõ ràng giúp cải thiện cuộc sống của bạn.

3 lời khuyên cho việc chọn sách giúp cải thiện bản thân

1. Bắt đầu tìm kiếm bằng cách phân tích các vấn đề bạn đang gặp phải

Hãy nhìn vào chính cuộc sống hiện tại của bạn để xác định xem bạn đang phải đối mặt với vấn đề gì. Đôi khi, đó sẽ là sự bất mãn với cấp trên, là không hài lòng với một số lĩnh vực mà bạn chưa làm tốt, vấn đề sức khỏe hoặc các mối quan hệ. Hãy xem xét và xác định rõ ràng từng vấn đề trước khi bắt đầu nhé!

2. Tìm ra nguyên nhân của vấn đề

Một khi bạn xác định được vấn đề mình đang gặp phải là gì, hãy ngay lập tức tìm ra nguyên nhân của chúng. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy bản thân thiếu tự tin, thì có thể nguyên nhân là do anh chị trong gia đình quá nổi bật và cha mẹ luôn đặt áp lực cho bạn. Nếu bạn có thể tìm ra câu trả lời cho mình, thì hãy giữ chúng lại để có thể từ đó tìm được cuốn sách phù hợp với hoàn cảnh bạn đang sống.

3. Khi chọn sách, hãy nhớ lại những câu trả lời của bạn

Khi một danh sách những cuốn sách điện tử hiện ra, thông thường sẽ có tới hàng trăm đầu sách. Tuy nhiên, nhờ có những câu trả lời mà bạn đã chuẩn bị trước đó, hãy tìm cách thu hẹp chúng lại bằng cách:

+ Đọc lời nói đầu - những lời mời chào mua sách từ nhà xuất bản

+ Đọc nhận xét và đánh giá - hãy đọc cả những đánh giá tốt và tệ nhất

+ Đọc một vài trang mẫu - qua đó xem xét về phong cách của người viết sách

+ Xem xét liệu cuốn sách có thể giúp bạn làm sáng tỏ thêm câu trả lời của mình hay không

Sau khi chọn xong cuốn sách phù hợp, bạn có thể chọn có hay không đọc ngay chương sách có thể giúp bạn giải quyết vấn đề của mình. Tuy nhiên, các tác giả thường có chủ ý khi sắp xếp các chương trong tác phẩm của mình, vì vậy tốt hơn hết là hãy đọc tất cả nếu như bạn có thời gian nhé!

Sau khi hoàn thành cuốn sách đầu tiên, mong rằng những lời khuyên trên đây có thể giúp bạn có thêm hứng thú với thể loại sách này và mong rằng chúng có thể giúp bạn phần nào trong việc cải thiện bản thân mình. Nếu có thể, hãy xây dựng cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày bạn nhé!