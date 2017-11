Tạp chí kinh doanh Harvard: Phụ nữ muốn thành công nhất định phải kết hôn với người ủng hộ sự nghiệp hoặc không kết hôn!

Nữ giới ngày nay đa phần đều có tham vọng trong sự nghiệp và mong muốn phát triển công việc vững mạnh hơn sau hôn nhân. Nhưng muốn thành công thì họ chỉ có hai sự lựa chọn: kết hôn với một người ủng hộ sự nghiệp hoặc không kết hôn. Bởi vì khi không có sự ủng hộ của người chồng/vợ thì mọi công việc đều có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tình cảm gia đình và ngược lại. Cuộc sống và công việc của cả vợ lẫn chồng sẽ trở nên áp lực, mệt mỏi.

Thực tế, có nhiều người chồng luôn yêu cầu vợ phải chấm rứt sự nghiệp để phục vụ chồng con sau khi kết hôn. Những yêu cầu tương tự như vậy sẽ khiến phụ nữ ngạc nhiên và bị sốc. Nữ giới mong đợi hôn nhân là mối quan hệ hợp tác giữa hai vợ chồng, hỗ trợ và thay phiên nhau chịu trách nhiệm.

CEO Wittenberg Cox giải thích rằng, người chồng thường không ủng hộ vợ dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất gia đình. Do đó, người chồng không thể tập trung cho công việc, đánh mất đi cơ hội thành công vì người phụ nữ không chịu hi sinh. Trong cuộc khảo sát với các sinh viên tốt nghiệp trường đại học Kinh doanh Harvard, có hơn 50% nam giới cho biết họ hi vọng nhiều vào sự nghiệp vì thế họ cần một người bạn đời thấu hiểu, chăm sóc gia đình thay họ.

Trong khi đó, có đến 66% nữ giới cho biết họ quyết định từ bỏ công việc vì chồng. Họ cũng thừa nhận được chồng “nhường” cho nghĩa vụ chăm lo cuộc sống gia đình và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Hôn nhân đối với họ chính là cái mồ chôn sự nghiệp, mong muốn phát triển sự nghiệp vững mạnh sau khi kết hôn với họ gần như là điều khó thể thực hiện.

Sau hôn nhân, nhiều người chồng thường "đùn đẩy" trách nhiệm chăm con cho vợ với lý do chăm lo cho sự nghiệp.

Những người phụ nữ không nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của chồng phải trải qua nhiều khó khăn, áp lực vì mỗi ngày họ phải tất bật chăm lo cho gia đình rồi lại căng thẳng vì công việc mà không còn thời gian dành cho đam mê và chăm sóc bản thân. Khoảng cách thu nhập cũng là vấn đề khiến cho mối quan hệ của nhiều cặp vợ chồng trở nên tồi tệ hơn.

“Nam giới có nhiều cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn và càng khó khăn hơn cho phụ nữ bắt kịp. Do đó, phụ nữ sẽ lựa chọn bỏ công việc để chuyên tâm chăm sóc chồng con. Ngay cả khi tiếp tục làm việc, họ cũng thường phải kiềm chế, chịu đựng nhiều áp lực, căng thẳng và thất vọng nếu không nhận được sự sẻ chia từ chồng. Những vấn đề này tích tụ lâu ngày có thể sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm, ly hôn và công việc cũng bị ảnh hưởng”, nữ CEO cho biết. Thực tế, có khoảng 60% các cặp đôi li dị do nguyên nhân từ người vợ. Họ cảm thấy áp lực, thất vọng về cuộc sống hôn nhân nên lựa chọn chấm rứt hôn nhân để tập trung năng lực vào phát triển công việc và thường đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở những tuổi 50.

Tuy nhiên, quan điểm của CEO Wittenburg Cox chỉ tập trung vào những người phụ nữ thẳng thắn và khát vọng sự nghiệp. Nhận được sự ủng hộ từ phía bạn đời sẽ là yếu tố tất yếu dẫn đến thành công của họ. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và nữ COO Sheryl Sandberg quyền lực của Faceook đều đồng tình rằng kết hôn chính là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Ông Warren Buffett từng nói trong cuộc hội thảo tại Đại học Columbia cùng với Bill Gates rằng: “Nếu bạn muốn trở thành một ai đó thì phải liên kết với những người có chung trí hướng, mục tiêu và lối suy nghĩ. Và người quan trọng nhất trong số đó phải là người chồng hoặc vợ của bạn. Tôi không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của hôn nhân trong thành công sự nghiệp".

“Tôi tin rằng quyết định quan trọng nhất của một người phụ nữ không chỉ là lựa chọn công việc mà còn là sự lựa chọn bạn đời – một người thật sự ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp riêng”, COO Sheryl Sandberg viết trong cuốn sách bán chạy nhất của bà: “Tôi chưa từng biết đến một người phụ nữ nào ở vị trí lãnh đạo mà người chồng lại không ủng hộ và hỗ trợ cho sự nghiệp của người đó”.

Bà Sheryl Sandberg cũng từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bạn có thể hẹn hò với bất cứ ai bạn muốn. Nhưng kết hôn không phải là việc có thể tùy tiện. Nếu muốn một cuộc hôn nhân bình đẳng thì nên kết hôn cùng với người ủng hộ mọi quyết định của bạn và là chỗ dựa về tinh thần cho bạn.