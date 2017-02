Tạp chí TIME mô tả “sự hỗn loạn ở Nhà Trắng” qua một bức ảnh

Trang bìa tạp chí TIME.

Trong chưa đầy 30 ngày ở vị trí quyền lực nhất nước Mỹ, Tổng thống Trump liên tiếp gặp biến cố, từ sắc lệnh nhập cư bị phản đối tới thất bại liên tiếp tại các tòa cấp liên bang để bảo vệ sắc lệnh gây tranh cãi và đỉnh điểm là sự ra đi của Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn vì giấu diếm cuộc trò chuyện với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak.

Lúc này, Nhà Trắng đang không trong tình trạng tốt nhất. Hình ảnh một nhiệm kỳ tổng thống đang chìm trong hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng phủ nhận sự thật hiển nhiên là cách thể hiện trên trang bìa số mới nhất của Tạp chí TIME.

Bức ảnh là tác phẩm của nghệ sĩ Tim O'Brien, người sống tại Brooklyn, New York. Theo lời kể của tác giả, Tổng thống Trump được đặt vào trung tâm của sự hỗn loạn trong bức ảnh giống cách ông đang phải điều hành nước Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó là những tờ giấy trắng bay trong gió và dòng chữ “Nothing to See Here” (chẳng có gì để xem ở đây).

Trong khi đó, tờ CNN cũng nhận định Nhà Trắng đang ở trong vòng lộn xộn, bị bủa vây bởi các tranh cãi và căng thẳng nội bộ, phơi bày những nhược điểm của bộ máy chính quyền. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cũng đưa ra nhận định tương tự khi nói về hoạt động của Nhà Trắng. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ còn cảnh báo Nhà Trắng vận hành không trơn tru có thể làm người Mỹ kém an toàn hơn.

Tướng Lục quân Raymond "Tony" Thomas, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, cũng nhấn mạnh: “Chính phủ của chúng ta đang ở trong tình cảnh hỗn loạn tới không thể tin nổi”. Ông Thomas cũng cảnh báo Chính quyền Trump cần sớm tìm lại sự ổn định trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 16/2, Tổng thống Trump có quan điểm hoàn toàn khác. “Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc. Tôi không nghĩ có tổng thống nào từng làm được những điều mà chúng tôi đạt được trong thời gian ngắn đến vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng không quên chỉ trích báo chí và gọi “mức độ không trung thực đã nằm ngoài tầm kiểm soát” trước khi dẫn chứng bằng hàng loạt vụ việc xảy ra ở Mỹ và trên thế giới.

“Tôi bật TV, đọc báo và thấy những câu chuyện về sự hỗn loạn. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Chính quyền đang vận hành như một cỗ máy được tinh chỉnh”, ông Trump tự hào về bộ máy của mình.

Sự hỗn loạn ở Nhà Trắng qua ảnh trang bìa tạp chí TIME.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ/TIME