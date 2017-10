Tập đoàn BĐS nghìn tỷ M.I.K Group lớn nhanh “thần tốc” như thế nào?

Sự lớn nhanh một cách “thần tốc” của MIK Group biến tập đoàn này trở thành một thế lực mới nổi trên thị trường địa ốc. Điều này cũng khiến không ít người tò mò, giới địa ốc xôn xao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tiền thân của M.I.K Group là Công ty TNHH Terra Capital Vietnam được thành lập ngày 02/06/2014, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, nay được đổi là Công ty Cổ phần tập đoàn MIK Group Việt Nam.

Dù không chính thức xuất hiện tên ở các văn bản pháp lý của các dự án BĐS, nhưng thông qua các công ty con, công ty liên doanh, các cổ đông, bằng các chân rết của mình MIK Group luôn nắm quyền chi phối và sở hữu các dự án.

Mỗi một dự án đều có những chân rết riêng. Chẳng hạn Imperia Sky Garden do cái tên lạ lẫm Terra Gold Việt Nam làm chủ đầu tư, nhưng sở hữu chính là Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Hải Dương (64,9%) – công ty này lại do ông Vũ Đình Chiến là người đại diện (ông Chiến từng là cổ đông lớn MIK Group –pv). Hay tương tự ở dự án Imperia Garden do Công ty cổ phần HBI làm chủ đầu tư, nhưng đối tác chính là MIK…

Với cách thức như vậy, chỉ sau 3 năm hình thành, đến nay MIK Group đã và đang sở hữu hơn 9 dự án BĐS nghìn tỷ khắp cả nước. Không khó để liệt kê một loạt dự án, cụ thể:

3 dự án chung cư cao cấp ở Hà Nội

Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội): Chủ đầu tư là công ty cổ phần HBI, MIK là đối tác đầu tư. Quy mô: Imperia Garden là tổ hợp chung cư cao cấp, có tổng diện tích 4,2ha gồm 4 tòa chung cư cao cấp từ 27-35 tầng (1652 căn hộ), và hơn 6000m2 đất xây trường học, 3699m2 đất xây nhà ở thấp tầng. Dự án đã hoàn thành. Tổng mức đầu tư 1.620 tỷ đồng.

Imperia Sky Garden (423 Minh Khai, Hà Nội): Chủ đầu tư là Terra Gold Việt Nam (công ty dự án), MIK Group là đơn vị phát triển dự án. Quy mô 3,8ha gồm chung cư cao 27 tầng (1866 căn hộ), trường học nhà trẻ…tổng mức đầu tư 2.300 tỷ. Đang xây dựng hầm.

Valencia Garden (KĐT Việt Hưng, Hà Nội): Quy mô 10.865m2, gồm 3 tòa tháp chung cư cao 9-15 tầng (366 căn hộ). Đang xây dựng phần thân. Tổng mức đầu tư 560 tỷ.

The Waterpront Sài Gòn (1 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1 Tp.HCM): Quy mô 2.190m2, là Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ dịch vụ cao cấp cao 27 tầng, 4 tầng hầm.

3 dự án biệt thự và liền kề tại Quận 9

The Park Residence Quận 9: Quy mô 17,7ha, trong đó có 11ha đất xây nhà ở thấp tầng với 693 căn biệt thự và nhà phố, 2,4ha là đất công cộng. Tổng mức đầu tư dự kiến 1280 tỷ. Hoàn thành giai đoạn 1.

Villa Park Quận 9: Tổng diện tích 11,2ha, Villa Park bao gồm 248 căn biệt thự. Đã bàn giao. River Park Quận 9, quy mô gần 3ha.

Ngoài ra, MIK còn đang đầu tư vào một số dự án khách sạn và resort: Mövenpick Hotels & Resorts, quy mô hơn 51ha tại Phú Quốc, khoảng 250 phòng khách sạn, 100 căn hộ nghỉ dưỡng và 50 villa cao cấp; Khách sạn Crowne Plaza Phú Quốc quy mô 300 phòng tại Bãi Dài.

Sự lớn lên nhanh chóng của MIK, trở thành một thế lực mới trên thị trường địa ốc được cho là có sự “chống lưng” phía sau của nhiều đại gia. Mặc dù không có mối quan hệ trực tiếp với VPBank, nhưng các thành viên của MIK Group được cho là ít nhiều cũng có mối liên hệ với một số lãnh đạo cấp cao ở VBBank.