Tập đoàn Hàn Quốc chi hơn 30 triệu USD thâu tóm Chứng khoán Maritime (MSI)

KB Securities Co. Ltd., công ty chứng khoán có tổng tài sản lớn thứ 3 tại Hàn Quốc và là thành viên của KB Financial Group Inc vừa ký thỏa thuận mua lại 99% cổ phần CTCK Maritime (MSI) từ nhóm cổ đông trong nước với giá 35 tỷ won (khoảng 31 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng). Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 10/2017.

Một quan chức giấu tên của KB Securities cho biết công ty sẽ bơm thêm vốn vào MSI để mở rộng hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất thương vụ m&a này. Việc m&a sẽ giúp MSI có những hoạt động cộng tác với các đơn vị của KB Financial Group như KB Kookmin Bank.

Vào tháng 1 vừa qua, MSI đã rút kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại HNX. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, MSI cũng đã thông qua kế hoạch nới room cho khối ngoại lên 100%, cho phép các đối tác trong và ngoài nước mua trên 25% vốn từ các cổ đông hiện hữu không qua chào mua công khai.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2017, tổng tài sản của MSI đạt 674 tỷ đồng, trong đó có khoản đầu tư vào cổ phiếu Maritime Bank (MSB) với giá trị ghi sổ khoảng 93 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, MSI đạt 16,54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

MSI hiện là công ty chứng khoán có quy mô trung bình tại Việt Nam. Năm 2016, MSI chiếm 3,5% thị phần môi giới tại HNX và 1,7% thị phần tại HoSE.

Trên TTCK Việt Nam hiện có khá nhiều CTCK vốn Hàn Quốc đang hoạt động, có thể kể tới KIS Việt Nam, Mirae Asset Việt Nam, Shinhan Việt Nam, Maybank KimEng…