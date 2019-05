Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) Khẳng định thương hiệu tại giải thưởng BĐS Châu Á Thái Bình Dương 2019

Ngày 19/5/2019 tại Lễ trao giải Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương 2019 -2020 (Asia Property Awards 2019-2020) tại Bangkok (Thái Lan), vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh cả ở trong và ngoài nước, Tập đoàn Nam Long (Hose: NLG) đã được vinh danh cùng lúc 4 hạng mục giải thưởng dành cho bất động sản nhà ở "Khu phức hợp tốt hàng đầu Việt Nam" (Winner of Mixed use Development for Vietnam) cho khu đô thị Waterpoint, "Căn hộ biệt lập hàng đầu Việt Nam" (Winner of Condominium for Vietnam) cho sản phẩm Flora thuộc khu đô thị Akari City, hai giải 5 sao " Chiến lược phát triển Marketing tốt nhất" (Best Development Marketing for Vietnam) cho khu đô thị Mizuki Park và "Sàn giao dịch bất động sản tốt nhất" (Best Commercial Real Estate Agency Vietnam) dành cho Sàn Giao dịch BĐS Nam Long.

Phát biểu về giải thưởng, ông Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc Nam Long chia sẻ: "Việc liên tiếp dành được những giải thưởng danh giá Asia Property Awards trong 5 năm vừa qua là niềm vinh dự, tự hào đối với chúng tôi và đồng thời cũng thể hiện sự công nhận của tổ chức quốc tế dành cho những đóng góp của Nam Long trong lĩnh vực phát triển bất động sản nhà ở tại Việt Nam.

Ngoài ra, điều đặc biệt ba dự án đạt giải đều là các dự án quy mô khu đô thị đang được đồng hành cùng phát triển bởi các đối tác chiến lược Nhật Bản trong thời điểm cột mốc kỷ niệm 5 năm hợp tác giữa Nam Long, Hankyu Hanshin Properties Corp và Nishitetsu Group. Giải thưởng cổ vũ tinh thần rất lớn cho mối quan hệ hợp tác bền chặt của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng điều này và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, nỗ lực phát triển hoàn thiện không ngừng để đem đến cho thị trường Việt Nam không chỉ là những ngôi nhà chất lượng mà còn là một khu đô thị đa tiện ích, hệ sinh thái bất động sản được phát triển đồng bộ để mang đến cho người dân một cuộc sống an cư trọn vẹn".

Sàn Giao dịch BĐS Nam Long nhận giải thưởng IPA 2019 hạng mục"Sàn giao dịch bất động sản tốt nhất".

Asia Pacific Property Awards là giải thưởng danh giá nằm trong khuôn khổ Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế (International Property Awards) nhằm vinh danh các doanh nghiệp, dự án bất động sản nhà ở và thương mại tốt nhất trên toàn thế giới. Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của rất nhiều quốc gia trong khu vực trong các hạng mục từ nhà phát triển bất động sản, dự án phát triển, kiến trúc, thiết kế, tư vấn, nội thất… Để đạt được danh hiệu cấp độ toàn khu vực, các doanh nghiệp, dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá hết sức khắt khe của Hội đồng Giám khảo gồm hơn 60 chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên thế giới.