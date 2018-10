Tập đoàn Nhựa Đông Á vinh dự đón nhận Cờ thi đua toàn diện của UBND Thành phố Hà Nội năm 2017

Theo đó, Tập đoàn Nhựa Đông Á vinh dự trở thành một trong 31 doanh nghiệp đạt được thành tích toàn diện nhân Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” theo quyết định số 2828/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng. Cùng đó, Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng Giám đốc DAG cũng nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội dành cho doanh nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017 theo quyết định số 3465/ QĐ-UBND.

Ông Nguyễn Bá Hùng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng.

Sự kiện là mốc son, nối dài thêm những thành tích lớn mà Tập đoàn Nhựa Đông Á đã đạt được trong 17 năm qua. Đây là sự ghi nhận của UBND Thành phố Hà Nội, của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước những nỗ lực của DAG trong sự nghiệp phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

DAG có chiến lược phát triển bền vững bằng sự đầu tư có trọng điểm, tập trung sản xuất các sản phẩm vật liệu mới bằng công nghệ hiện đại hướng đến các sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Năm 2017, DAG đạt được doanh thu 1.646 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 59,3 tỷ đồng, vượt 12% so với cùng kỳ, tổng tài sản tăng 18%, vốn chủ sở hữu tăng 17,9%, doanh thu tăng 18% so với năm 2016.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công tác Đảng, Đoàn thể cũng được DAG chú trọng, kiện toàn tổ chức Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên đi vào sinh hoạt, hoạt động nề nếp và chăm lo tốt đời sống cán bộ nhân viên.

DAG luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan tâm đến hoạt động xã hội, cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. DAG thực hiện nhiệm vụ xã hội từ những hành động thực tế trong công cuộc “Xoá đói, giảm nghèo” và “Uống nước, nhớ nguồn” hiện nay của dân tộc Việt Nam như xây nhà tình nghĩa; Ủng hộ quỹ vì người nghèo; Ủng hộ trẻ em nghèo trên địa bàn Hà Nội; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Ủng hộ các gia đình thuộc diện chính sách; Ủng hộ các gia đình ảnh hưởng của chất độc màu da cam; Ủng hộ hội người mù...

Trong suốt quá trình 17 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Nhựa Đông Á đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân Chương lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen, Cờ thi đua UBND TP Hà Nội; Thương hiệu mạnh, Hàng Việt Nam Chất lượng cao; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt; Huy chương vàng, Cúp vàng tại Hội chợ Quốc tế Công nghiệp; Vietbuild …

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) là một Tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ trong ngành vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất và quảng cáo tại Việt Nam.