Tập đoàn SCG đạt hơn 36.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 24% so với năm trước

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG, công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán của công ty trong năm 2016, với doanh thu bán hàng giảm 4% so với cùng kỳ còn 273.188 tỷ đồng (12.362 triệu USD), lợi nhuận trong kỳ đạt 36.183 tỷ đồng (1.637 triệu USD), tăng 24% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả của ngành hóa dầu. Ngoài ra, doanh thu xuất khẩu, chiếm 27% tổng doanh thu bán hàng của SCG, đạt được 72.612 tỷ đồng (3,286 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kết quả kinh doanh của Quý 4 năm 2016, doanh thu bán hàng của SCG giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và 5% so với quý trước, đạt được 62.258 tỷ đồng (2.779 triệu USD), chủ yếu do giảm giá các sản phẩm hóa dầu. Tuy nhiên, lợi nhuận của Quý tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt được 7.798 tỷ đồng (348 triệu USD) nhờ hoạt động hiệu quả hơn của các công ty thành viên. So với quý trước, lợi nhuận giảm 11%, một phần do công suất hoạt động thấp hơn của các doanh nghiệp hóa chất vì lí do khu phức hợp cracker đầu tiên (ROC) ở Thái Lan mới trải qua 40 ngày bảo trì, bên cạnh đó là việc giảm giá vật liệu xây dựng theo tình hình thị trường.

Đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của SCG tại khu vực ASEAN, doanh thu hợp nhất từ bán hàng năm 2016 của các cơ sở sản xuất tại ASEAN và xuất khẩu của Thái Lan sang các nước ASEAN lên tới 63.012 tỷ đồng (2.851 triệu USD), chiếm 23% của doanh thu bán hàng hợp nhất của SCG, giảm 2% so với năm trước vì sự cạnh tranh mạnh mẽ và giảm giá sản phẩm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng tài sản của SCG tại ASEAN không bao gồm Thái Lan đạt mức 78.784 tỷ đồng (3.519 triệu USD), chiếm 23% tổng tài sản của công ty. Tổng tài sản của SCG đến ngày 31 Tháng 12 năm 2016 lên tới 337.305 tỷ đồng (15.067 triệu USD).

Dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2016, tổng tài sản của SCG tại Việt Nam là 21.113 tỷ đồng (943 triệu USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo cáo Doanh thu bán hàng quý 4 năm 2016 đạt 3.871 tỷ đồng (175 triệu USD), giảm 1% so vói cùng kỳ năm trước. Đối với 6 tháng cuối năm 2016, Doanh thu bán hàng đạt được 7.638 tỷ đồng (348 triệu USD).

Cập nhật các hoạt động tại Việt Nam, Ngành bao bì SCG đã khởi động dây chuyền máy mới số 2 của Nhà máy Giấy Vina Kraft.

Ông Roongrote cho biết: "Trong khu vực ASEAN, chúng tôi tiếp tục thực hiện các chiến lược kinh doanh kết hợp với củng cố thương hiệu SCG. SCG tin rằng thị trường khu vực đang rất triển vọng, với tăng trưởng vượt trội từ chính sách đầu tư của chính phủ cũng như mức tiêu thụ trong nước và hoạt động thương mại giữa các nước ASEAN. Đối với các dự án đầu tư tại ASEAN, SCG đang tiến hành theo kế hoạch với nhà máy xi măng tại Myanmar đạt sản lượng 1,8 triệu tấn mỗi năm và nhà máy giấy kraft thứ 2 tại Việt Nam có sản lượng 243.000 tấn mỗi năm, nâng tổng sản lượng lên đến 489.000 tấn mỗi năm. Cả hai nhà máy đã bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2017, trong khi nhà máy xi măng tại Lào đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Hơn nữa, SCG đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức dự báo trong năm nay như chi phí nguyên vật liệu hóa chất thô và giá năng lượng tăng cao. Ngoài ra, số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành xi măng và vật liệu xây dựng cũng như bao bì cũng ngày càng tăng.

Nhật Sự

Theo Trí thức trẻ/SCG