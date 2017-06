Tập đoàn Sun Group mở bán dự án Sun Grand City Ancora Residence

Tham dự sự kiện, khách hàng có cơ hội bốc thăm may mắn nhận các phần thưởng giá trị dành cho hai người, như: Một chuyến du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng; Hai chuyến du lịch khám phá hải trình Trung – Nhật trị giá 60 triệu đồng hoặc 3 chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 24 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách hàng đặt mua căn hộ ngay tại sự kiện.

Trong đợt mở bán chính thức này, chủ đầu tư tiếp tục triển khai chính sách bán hàng đặc biệt hấp dẫn: Hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá trị căn hộ; Lãi suất ưu đãi 0% lên đến 18 tháng; Khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ được hưởng chiết khấu 7%. Khách hàng khi mua căn hộ thứ 2 trở lên hoặc người thân mua căn hộ sẽ nhận ưu đãi chiết khấu 1% cho căn hộ 02 phòng ngủ, và 1,5% cho căn hộ 03 phòng ngủ trở lên.

Khách hàng đăng ký đặt mua căn hộ Ancora Residence từ ngày 01/05 – 30/06/2017 được nhận ngay quà tặng là gói trang bị smart home trị giá 50 triệu đồng và 02 năm miễn phí gói dịch vụ căn hộ cao cấp.

Bên cạnh chương trình tặng quà tri ân, khách hàng mua căn hộ Ancora Residence còn được hưởng thêm hàng loạt ưu đãi từ SOL Club - câu lạc bộ khách hàng thân thiết của Tập đoàn Sun Group. Người thân của thành viên SOL Club cũng được hưởng ngay chiết khấu khi đăng ký mua căn hộ Ancora Residence & trở thành thành viên câu lạc bộ Nhà đầu tư Sun Group.

Ngoài sở hữu không gian sống sang trọng, hiện đại, chủ nhân căn hộ Ancora Residence được nhận ưu đãi trên toàn hệ thống công viên vui chơi & khu du lịch nghỉ dưỡng tại khắp 3 miền của Tập đoàn Sun Group như Sun World Hạ Long Complex, Sun World Fansipan Legend, khách sạn siêu sang JW Marriott Phu Quoc Resort, InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort…

Tọa lạc tại địa chỉ số 3 Lương Yên, Sun Grand City Ancora Residence sở hữu vị trí ấn tượng khi vừa có tầm nhìn trải rộng ra sông Hồng lại ngay gần Phố cổ. Ngoài thiết kế sang trọng mang tiện nghi tới từng căn hộ, không gian sinh hoạt cộng đồng cũng được chăm chút nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu hưởng thụ cuộc sống văn minh của cư dân. Cụm tiện ích công cộng với tầm nhìn toàn cảnh sông Hồng được đặt trên tầng cao nhất của mỗi tòa tháp, bao gồm vườn vọng cảnh, khu tập aerobic, yoga hay dưỡng sinh cho mọi lứa tuổi.

Các khu vực vui chơi trẻ em, khu vườn cảnh gồm thác nước và bàn cờ ngoài trời được thiết kế theo nguyên mẫu của các đô thị châu Âu cũng là điểm nhấn mới lạ, như chính lời hứa về một không gian đô thị hiện đại mà Chủ đầu tư đã cam kết ngay từ khi ra mắt dự án.

Đặc biệt, ngay khi dự án hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ bắt tay vào xây dựng hệ thống trường liên cấp quốc tế, đúng theo quy hoạch công bố, đảm bảo các mầm non tương lai của Ancora Residence có một hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế khép kín ngay trong khu dân cư.

Cũng theo tiết lộ từ chủ đầu tư, trang thiết bị trong từng căn hộ Sun Grand City Ancora Residence được ứng dụng công nghệ hiện đại hàng đầu, nhằm đảm bảo cho cư dân bầu không khí luôn trong lành và một cuộc sống khỏe mạnh.

Một vài điểm nhấn trong đó gồm: hệ thống lọc nước tinh khiết tiêu chuẩn quốc tế giúp cư dân có thể uống nước ngay tại vòi, công nghệ kính Low-E chống nhiệt và giảm hiệu ứng cực tím. Công nghệ lọc ánh sáng nhìn thấy được của kính cường lực LowE giúp ánh sáng luôn ngập tràn mọi không gian, từ ban công cho tới phòng khách, bếp. Công nghệ cao cấp này cũng giúp căn hộ không hấp thụ nhiệt vào mùa nắng, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng, do không bị đọng nước và dị vật lên cửa kính. Qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ đáng kể.

Ngoài ra, tiêu chuẩn bàn giao căn hộ đã bao gồm vật dụng hoàn thiện cao cấp như bếp từ Häfele, tủ bếp gỗ công nghiệp châu Âu, bệ sứ vệ sinh và hệ thống sen vòi Kohler. Đặc biệt, căn hộ được trang bị hệ thống khóa điện từ Häfele hiện đại, cùng với đội ngũ an ninh an ninh vòng ngoài khu căn hộ, giúp gia chủ an tâm về sự riêng tư.

Sở hữu vị trí thu hút bên phố cổ, lại được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất cùng những tiện ích đáp ứng tối đa cho một cuộc sống xanh ngay phố thị, Sun Grand City Ancora Residence xứng đáng là “chốn neo đậu bình yên” của cộng đồng cư dân văn minh hiện đại.

Theo Trí thức trẻ