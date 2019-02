Tàu bay hạng nặng C-17 phục vụ đoàn Tổng thống Trump mang gì đến Nội Bài?

Nguồn tin của PV Báo Giao thông cho hay, trong tuần qua, chiếc tàu bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 chở đồ dùng hậu cần, thiết bị y tế và cả phương tiện phục vụ đoàn Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 - 28/2 đã 2 lần đáp xuống sân bay Nội Bài.



Cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam hiện đang là sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thế giới. “Khu vực xung quanh chiếc tàu bay này được phía Mỹ trực tiếp bảo vệ rất nghiêm ngặt. Lực lượng an ninh sân bay kết hợp với Công an Hà Nội chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát phía bên ngoài", nguồn tin này cho hay.

Boeing C-17 Globemaster III không phải là máy bay vận tải bình thường. Nó có thể chở số hàng nặng 80 tấn - tương đương 3 chiếc xe chiến đấu bộ binh, các hàng hóa quá khổ và hạ cánh trên các đường băng ngắn. Chiếc máy bay này được tập đoàn McDonnell Douglas, nay thuộc Boeing chế tạo và bàn giao cho không quân Mỹ vào đầu những năm 1990.

Hiện chưa rõ cụ thể phía Mỹ đã mang gì đến Việt Nam, tuy nhiên, chắc chắn chiếc C-17 sẽ còn phải quay lại Nội Bài vì đến thời điểm này, 2 chiếc Cadillac One chuyên dùng của Tổng thống Mỹ vẫn chưa được mang đến.

Chiếc xe chở tổng thống có tên chính thức là “Presidential state car”. Nó còn có một số biệt danh khác như: First Car, Cadillac One. Dưới thời ông Obama, chiếc xe này còn có tên là "Quái thú" (The Beast).

Trước đây, trong tất cả các chuyến đi của mình tới Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đều sử dụng chiếc The Beast của người tiền nhiệm Barack Obama. Tuy nhiên, rất có thể trong lần gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un tại Hà Nội sắp tới, Tổng thống Trump sẽ sử dụng chiếc “Quái thú” bọc thép mới, được GM thiết kế và chế tạo dựa trên nền tảng của chiếc Cadillac CT6.

Chiếc “Quái thú” mới của Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hồi tháng 9/2018. Theo các nguồn tin, thân xe dày tới 20,3 cm với trọng lượng 7,5 tấn. Riêng cửa xe dày tới 12,7 cm, nặng ngang với cánh của máy bay Boeing 757. Chiếc xe được trang bị cửa sổ chống đạn và lốp xe có kích cỡ tương đương xe bus, có thể vận hành kể cả khi bị bắn hoặc phá hủy bởi vụ nổ.