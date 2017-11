Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG) bị phạt vì chậm công bố thông tin về quyết định truy thu thuế

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 02/11/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (mã chứng khoán SKG) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Superdong Kiên Giang đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Quyết định số 779/QĐ-CCT ngày 06/6/2017 của Chi cục Thuế huyện Phú Quốc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Quyết định số 903/QĐ-CCT ngày 21/6/2017 của Chi cục Thuế huyện Phú Quốc xử phạt bổ sung vi phạm hành chính về thuế; Văn bản ngày 24/4/2017 của SKG thuyết minh bổ sung giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 21,68% so với năm 2015; Văn bản ngày 24/4/2017 của SKG thuyết minh bổ sung giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1/2017 giảm 18,1% so với Quý 1/2016.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2017.

Liên quan đến khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang bị Chi cục thuế Phú Quốc truy thu thuế TNDN từ năm 2010 đến 2015 tổng số tiền gần 37,72 tỷ đồng. Đây là khoản truy thu liên quan đến chính sách ưu đãi về đầu tư mở rộng. Bên cạnh đó Chi cục thuế tỉnh Phú Quốc cũng quyết định phạt công ty số tiền hơn 5,73 tỷ đồng do có hành vi vi phạm hành chính thuế; và tính tiền chậm nộp thuế gần 14,2 tỷ đồng.

Tổng cộng cả tiền truy thu thuế, tiền phạt các loại, Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang phải nộp hơn 57,6 tỷ đồng tiền thuế.

Liên quan đến việc chậm công bố thông tin về việc phạt thuế, cổ phiếu SKG đã lao dốc mạnh, có lúc về xấp xỉ ngưỡng 30.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, điều khiến cổ đông SKG bất mãn, là việc trước khi công bố thông tin, hàng loạt lãnh đạo công ty đã bán cổ phiếu đang nắm giữ.

Ban lãnh đạo Tàu cao tốc Superdong có giải trình về vấn đề này, rằng công ty đang có văn bản đề nghị cơ quan thuế xem xét lại nên chưa công bố thông tin, còn việc các lãnh đạo công ty giao dịch cổ phiếu là do nhu cầu mỗi cá nhân.