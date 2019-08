Tây Nguyên: Mưa bão khiến nhiều vườn sầu riêng bị gãy đổ, rụng trái hàng loạt

Sáng ngày 3/8, ông Nguyễn Công Lợi, trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột đến thăm vườn sầu riêng trồng xen trong vườn cà-phê ở buôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng thì phát hiện nhiều cây sầu riêng đang nuôi trái bị bật gốc, gãy đổ và hàng loạt cây sầu riêng bị rụng trái xanh gốc.

Ông Nguyễn Công Lợi tiếc nuối nói: “ Gia đình tôi trồng được 120 cây sầu riêng xen trong vườn cà-phê, hiện nay vườn sầu riêng đang nuôi trái, mỗi trái nặng khoảng 3-4kg, tuy nhiên hai ngày gần đây do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã có mưa to và gió lớn khiến nhiều cây sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ, đồng thời hàng loạt cây sầu riêng bị rụng trái ước khoảng gần một tấn trái non. Với diện tích sầu riêng này, năm ngoái gia đình tôi thu về gần hai tỷ đồng, năm nay tôi ước tính cũng thu về chừng ấy tiền nhưng nay lại gặp thiên tai làm gãy đổ và rụng trái hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề. Giờ gia đình chỉ biết đi lượm những quả non rụng để bán cho người ta về làm hương liệu kem nhưng giá cũng chỉ được 2.000 đồng/kg, còn những cây bị bật gốc, gãy đổ thì hư hỏng hoàn toàn”.

Còn ông Nguyễn Văn Đoàn ở thôn Ea Đing, xã Ea Tân, huyện Krông Năng cho biết: Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn có mưa to và gió lớn khiến vườn sầu riêng của gia đình bị rụng hơn một tấn quả sầu riêng. Xót của nên ông Đoàn và nhiều người dân trong xã đi nhặt sầu riêng non đem bán với giá chỉ khoảng 2.000 đồng/kg, không đủ tiền công. Không chỉ rụng trái, vườn sầu riêng của gia đình ông Đoàn còn bị toác cành, bật gốc rất nhiều cây. “Mỗi năm mỗi cây sầu riêng cũng phải đầu tư cả triệu đồng, chưa kể công chăm sóc nên thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những người trồng sầu riêng ở địa phương là rất lớn”, ông Đoàn buồn bã nói.

Vườn sầu riêng của gia đình ông Phạm Duy ở thôn Thanh Cao cũng đã bị gãy cành, rụng khoảng hai tấn sầu riêng sắp cho thu hoạch. Để cứu vãn vườn sầu riêng, những ngày qua ông cũng như nhiều người dân đã dùng dây buộc trái, néo cành để tránh bị gãy đổ nhưng vẫn không khả quan. Bất lực nhìn vườn sầu riêng gần đến ngày thu hoạch bị hư hại nặng mà mắt ông Đoàn đỏ hoe

Chủ tịch UBND xã Ea Tân, huyện Krông Năng Phan Văn Trong cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên trong ba ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa to và gió lớn đã làm nhiều vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn xã bị gãy đổ và rụng trái hàng loạt. Hiện, xã vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do các vườn sầu riêng vẫn tiếp tục rụng trái. Trước tình mình mưa gió vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương động viên người dân chủ động chăm sóc vườn cây, có biện pháp thích hợp để bảo vệ, che chắn vườn sầu riêng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Năng, toàn huyện hiện có khoảng 900 ha sầu riêng, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 300 ha. Trong ba ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn xảy ra mưa to, gió lớn làm nhiều vườn sầu riêng bị gãy đổ và rụng trái hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, hiện nay phòng vẫn chưa thống kê được diện tích bị thiệt hại và đang chờ các địa phương tổng hợp, báo cáo lên để tham mưu cho UBND huyện có hoạch hỗ trợ cho dân, người dân địa phương thì sầu riêng ở huyện Krông Năng phải tháng 10 mới cho thu hoạch, chín muộn hơn so các địa phương khác trong tỉnh nên việc nhiều vườn sầu riêng bị gãy đổ và rụng trái hàng loạt khi đang còn rất non khiến người dân bị thiệt hại rất nặng nề.

Đến ngày 4/8/2019, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn các huyện Di Linh, Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc liên tục xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt vườn sầu riêng của người dân bị gió làm rụng trái, nằm la liệt đầy gốc. Ông Vũ Hồng Long, Trưởng phòng NN&PTNT H.Di Linh, cho biết: “Suốt những ngày qua, lượng sầu riêng bị gió giật rụng tại địa phương đang ngày một tăng lên. Thống kê sơ bộ đến hết ngày 3/8, tại các xã như Hòa Bắc, Hòa Nam, Liên Đầm, Tân Nghĩa, Đinh Trang Hòa và Hòa Ninh (H.Di Linh) có đến hơn 300 tấn trái non của hàng trăm hộ dân bị gió giật rụng. Không chỉ tuốt rụng trái, gió mạnh còn làm nhiều vườn sầu riêng của bà con bị gãy cành, bật gốc gây thiệt hại rất nặng nề”.

Sầu riêng rụng do bão

Huyện Bảo Lâm cũng là địa phương bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão. Ông Đậu Văn Xuân, Trưởng phòng NN & PTNT H.Bảo Lâm, cho biết: "Gần 200 tấn sầu riêng của hàng trăm hộ dân tại các xã Lộc Nam, Lộc Thành, Tân Lạc, Lộc An và Lộc Đức bị gió tuốt rụng. Trong đó, có nhưng hộ bị gió giật rụng từ 5 – 7 tấn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng". "Gia đình tôi có 3 ha vườn, ước tính năm nay sẽ cho thu khoảng 30 tấn. Sau trận gió lốc xảy ra vào chiều 31.7 đến sáng hôm sau, vợ chồng tôi vào thăm vườn thì điếng người thấy sầu riêng rụng nằm lăn lóc khắp vườn. Tiếc của, vợ tôi ôm mặt khóc ngất tại vườn. Mấy ngày qua, sợ vợ tôi tiếc của mà đổ bệnh nên tôi không dám cho bà ấy vào vườn nữa…", ông Phạm Văn Kề, ngụ thôn Tà Ngào xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Tại TP.Bảo Lộc, các hộ dân ở Lộc Nga, Lộc Thanh, Lộc Châu, Đam B’ri, Đại Lào, Lộc Sơn, Lộc Phát, Phường 2, cũng bị gió tuốt rụng hàng chục tấn sầu riêng.

Cùng chung cảnh ngộ với hàng trăm hộ dân khác, ông Nguyễn Quang Chuyên, ngụ xã Lộc Nam, bất chấp mưa gió chạy xe máy vào vườn gom trái rụng chở ra quốc lộ bán cho đỡ xót của. "Gia đình tôi có 1,5 ha, từ hôm qua tới nay, tôi đã gom được hơn 2 tấn bị gió giật rụng. Thấy nó rụng đầy vườn xót quá, nên bà con chúng tôi cố gắng gom đem bán. Chứ thực ra, thương lái chỉ mua 3 – 5 ngàn nên chẳng đủ tiền công. Công chở từ vườn ra tới vựa, họ còn lựa chọn quả đẹp mới mua, còn lại chúng tôi phải chở đi đổ. Nhìn cả vườn bị gió giật xơ xác, bà con xót xa lắm", ông Chuyên cho biết. Nhìn vườn sầu riêng hơn 1 ha bị gió tuốt rụng đầy gốc, anh Nguyễn Thiện Quang, thôn 9 (xã Hòa Nam, H.Di Linh), chua xót: "Gần 1 tháng nữa là thu hoạch, nhưng gió đã tuốt rụng của gia đình tôi gần 3 tấn sầu riêng. Không chỉ riêng gia đình tôi, mà ở đây nhà nào cũng chịu cảnh tương tự. Người dân chúng tôi làm quần quật cả năm, nhưng giờ coi như công cốc…".

Ông Cao Quốc Hùng, chủ một vựa trái cây tại xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm), cho biết suốt 3 ngày qua, vựa của ông đã thu mua gần 40 tấn sầu riêng xanh non bị gió giật rụng, với giá từ 3 – 5 ngàn đồng/kg. "Lúc đầu, khi người dân chở đến bán, tôi đều gom hết và bán lại cho các thương lái ở Đồng Nai và TP.HCM mua về làm kem. Nhưng giờ do lượng sầu riêng xanh quá nhiều, thương lái cũng lấy trái từ 2 kg trở lên. Vì thế, nhiều người chở đến bán, do trái quá nhỏ, nên chúng tôi không thể thu mua. Nhìn họ chở đi đổ mà cũng không thể làm gì hơn".