TGĐ MIK Home: “Muốn bán nhà cho người giàu, phải chăm chút từng gốc cây ngọn cỏ”

Thị trường đang xuất hiện một số dự án biệt thự có giá bán hàng chục tỷ đồng mỗi căn. Qua kinh nghiệm quản lý kinh doanh cho các dự án biệt thự như Imperia Garden và Elegant Park Villa ở Hà Nội và Villa Park ở TP. HCM, liệu ông có thể tiết lộ ai có thể mua được những bất động sản đắt đỏ như vậy?

Ông Chu Thanh Hiếu – Tổng giám đốc MIK Home

Bất động sản hạng sang ở Việt Nam ngày càng trở thành một thị trường đầy tiềm năng do tầng lớp siêu giàu đang tăng nhanh. Một nghiên cứu của Wealth-X cho thấy Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu trong giai đoạn 2012-2017, còn Knight Frank ước tính số lượng triệu phú có tài sản trên 1 triệu USD ở Việt Nam dự báo sẽ tăng từ 14.300 lên 38.600 người vào năm 2026.

Từ trước đến nay, giới nhà giàu thường sống phân tán trong những khu dân cư, vì ít có dự án được thiết kế dành riêng cho họ. Đây đó đã hình thành những con phố, những khu nhà tập trung người giàu, mặc dù không được quy hoạch đồng bộ.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây xuất hiện một số dự án hứa hẹn trở thành những cộng đồng dân cư danh giá. Đó có thể là một khu căn hộ siêu sang ở trung tâm thành phố hay một khu biệt thự hạng sang khép kín cạnh công viên hoặc hồ nước. Khách hàng của những dự án này phần lớn là những chủ doanh nghiệp, các nhà tài phiệt, giới văn nghệ sỹ thành danh, hay có thể nói họ là những người thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội.

Họ mua để ở hay để đầu tư?

Thường thì họ mua để ở. Ban đầu có thể chỉ có một vài người mua, nhưng sau đó họ rủ thêm người thân, họ hàng hoặc bạn bè mua ở cùng cho vui. Hoặc có thể người mua ban đầu là những lãnh đạo một tập đoàn lớn, kéo theo những lãnh đạo cấp trung cùng mua, từ đó hình thành một cộng đồng những người tinh hoa có cùng địa vị xã hội, cùng phông nền văn hoá và cùng nhu cầu hưởng thụ một cuộc sống trọn vẹn.

Nhưng, cũng có những khách hàng mua bất động sản hạng sang như một kênh đầu tư và tích trữ tài sản. Những khách hàng này đã sở hữu một vài căn nhà, nhưng vẫn muốn làm phong phú thêm bộ sưu tập vì họ tin rằng, những căn biệt thự, nhà phố hạng sang ở những vị trí độc nhất vô nhị thường có xu hướng gia tăng giá trị theo thời gian.

Người giàu mua nhà có đòi hỏi gì đặc biệt không thưa ông?

Khi tiền đối với nhiều người không thành vấn đề thì họ sẽ đi kiếm những sự khác biệt. Ngôi nhà đối với họ không đơn giản chỉ là nơi tận hưởng cuộc sống với gia đình mà còn thể hiện vị thế bản thân trong cộng đồng. Vì thế, muốn bán được nhà cho tầng lớp thượng lưu, không chỉ từng ngôi nhà mà không gian cảnh quan của cả dự án phải tôn vinh được những chủ nhân sống ở đó. Xét về tất cả mọi yếu tố, một dự án nhà ở cho giới thượng lưu, phải đặt yếu tố “độc đáo”, thậm chí là “độc nhất vô nhị” lên hàng đầu. Vị trí phải đắc địa, kiến trúc phải đặc biệt sang trọng, giao thông phải thuận tiện, thoáng đãng nhưng vẫn giữ được tính riêng tư, và đặc biệt phải có phong thuỷ đẹp.

Ví dụ, dự án Elegant Park Villa ở quận Long Biên mà MIK Home phân phối đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các khách hàng thượng lưu, vì chỉ cách trung tâm thành phố hơn 10 phút; môi trường sống thanh bình được bao quanh bởi 5 hồ nước, trong đó hồ nước ngay trước mặt dự án rộng tới 10ha; dự án thiết kế như một Paris thu nhỏ với những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp sang trọng được bao quanh bởi những khu vườn cảnh quan nghệ thuật giống như những lâu đài châu Âu. Chỉ xét những yếu tố này đã thấy Elegant Park Villa là không gian sống hoàn hảo cho giới thượng lưu.

Ông có nói đối với giới thượng lưu khi mua nhà thì tiền không thành vấn đề. Có vẻ như họ dễ dàng xuống tiền mà không phải so đo tính toán hay cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết dự án như những người mua nhà lần đầu, thưa ông?

Nếu dự án có những yếu tố độc đáo và gây ấn tượng ngay từ ban đầu thì rất người mua có thể xuống tiền ngay không phải nghĩ! Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng họ dễ dãi. Tầng lớp tinh hoa là những người có cách hưởng thụ cuộc sống và gu thẩm mỹ rất tinh tế. Vì thế, khi xây dựng cộng đồng cho giới thượng lưu, chủ đầu tư phải chăm chút kỹ lưỡng dự án đến từng chi tiết của ngôi nhà và cảnh quan, thậm chí là cả hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Tại dự án Elegant Park Villa, không chỉ từng căn biệt thự, liền kề mà không gian cảnh quan chung cũng được chăm chút tinh tế đến từng chi tiết. Mỗi loại cây, loài hoa, bức tượng điêu khắc được chúng tôi cân nhắc, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, nhằm tạo nên cảnh quan tuyệt mỹ và độc đáo, một không gian sống đầy chất thơ và mang đến nguồn cảm hứng cho chủ nhân mỗi ngày. Không những thế, mỗi loại cây trồng ở đây còn có ý nghĩa mang lại tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư hết sức công phu. Đường nội bộ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn rất cao. Hai bên vỉa hè được thiết kế theo hình dáng thiết kế rất cầu kỳ, mang tính thẩm mỹ cao, khác hẳn với những vỉa hè thường thấy. Đặc biệt, đá sử dụng để làm đường nội khu và vỉa hè là đá bazan núi lửa, một loại đá rất hiếm dự án bất động sản nào sử dụng vì chi phí cao. Không những có ý nghĩa mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ, loại đá này được khai thác riêng thành từng khối, từ đó xẻ ra và được lát theo phong cách cubic với hệ thống vân đá đẹp như một bức tranh nghệ thuật.

Ông có nói rằng biệt thự của giới thượng lưu phải vừa thoáng đãng, vừa đảm đảo tính riêng tư. Cụ thể ở Elegant Park Villa như thế nào?

Cộng đồng nhà ở của giới thượng lưu thường được thiết kế theo trường phái không gian mở, hoà quyện với thiên nhiên, nhưng phải rất an ninh, an toàn. Vì thế, dự án thường được thiết kế khép kín, tất cả cảnh quan và dịch vụ tiện ích chỉ nhằm phục vụ gia chủ sinh sống trong nội khu mà không chia sẻ với người ngoài. Hệ thống an ninh cũng được đảm bảo tối đa, có hệ thống tường rào bao quanh, hệ thống camera và bảo vệ chuyên nghiệp. Thoả mãn tất cả những yếu tố này, nhưng tính riêng tư ở Elegant Park Villa còn cao hơn một bậc. Bởi trong cả một không gian rộng lớn tới gần 8ha, hiện chỉ có duy nhất 86 căn biệt thự liền kề.. Số lượng cư dân giới hạn, chắc chắn sẽ càng làm cho không gian sống nơi đây trở nên hoàn hảo hơn.

