Thách thức cho phân khúc nhà giá rẻ

Hẳn thị trường vẫn chưa quên câu chuyện khách hàng xếp hàng trực chờ từ đêm để mua căn hộ của Ecopark năm 2016. Đây là những căn hộ chung cư chưa đầy 1 tỷ đồng nhưng nằm trong một quần thể không gian xanh cùng hạ tầng, tiện ích hiện đại, đồng bộ. Điều này khiến nhiều người “giật mình” nhìn lại bởi nhà giá rẻ thì giá không còn là sự quan tâm hàng đầu mà không gian sống và tiện ích cũng vô cùng quan trọng.

Nhận định về những diễn biến trên thị trường căn hộ giá 1 tỷ đồng gần đây ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng khách mua nhà ngày càng thông minh và kén chọn là điều dễ nhận thấy trên thị trường. Hơn thế nữa, người mua nhà tầm giá tầm 1 tỷ đa phần là mua căn nhà đầu tiên sau nhiều năm tích lũy nên họ “cân đo đong đếm” rất cẩn thận trước khi xuống tiền.

Cùng quan điểm với ông Châu, đứng ở góc độ doanh nghiệp phát triển dự án ông Nguyễn Tấn Hoàng, Giám đốc Phú Hoàng Land cũng chia sẻ, tiềm năng phân khúc nhà giá rẻ vẫn rất lớn nhưng cơ hội không dành cho tất cả mọi người bởi thị trường cũng có sự cạnh tranh khốc liệt từ uy tín, chất lượng, tiện ích…cho đến giá bán. "Nếu không bắt kịp thị hiếu khách hàng, cũng như xu hướng thị trường, thì doanh nghiệp vẫn có nguy cơ bị đào thải", ông Hoàng nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay cho thấy trên thị trường BĐS hiện nay cuộc so găng tiện ích trong phân khúc nhà giá rẻ cũng vô cùng gay gắt. Thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn những dự án giá trung bình nhưng vẫn có tiện ích tiêu chuẩn cao như dự Him Lam Phú An (Q.9), Heaven Riverview (Q.8), Prosper Plaza (Q.12), The Avila (Q.8), Kikyo Residence (Q.9), Saigonhomes (Quận Bình Tân) …Tại hầu hết các dự án này đều có hồ bơi, gym, spa, trung tâm thương mại, trường mầm non.

Tương tự, tại khu Đông Sài Gòn, CitiEsto cũng là dự án có giá tầm trung nhưng hướng tới chất lượng sống cao cấp. Bên cạnh đó, một số dự án như Saigonhomes (Q.Bình Tân), Roxana Plaza (Bắc Sài Gòn) cũng tham gia cuộc đua tiện ích nội khu.

Cá biệt tại dự án Calla Garden của Công ty Đầu tư Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình nằm trong quần thể Khu dân cư Greenlife 13C (quy mô 27 ha) tại khu Nam Sài Gòn có cả Trường song ngữ Quốc tế AES từ mẫu giáo đến trung học, hồ bơi, Sân tennis, sân bóng đá, Công viên...Đặc biệt, dù mức giá chỉ từ 18,5 triệu/m2 nhưng Calla Garden được bàn giao hoàn thiện với nhiều thương hiệu cao cấp như: thiết bị vệ sinh cao cấp TOTO, bếp hiện đại Malloca, sàn gỗ phòng ngủ. Tại dự án này, chủ đầu tư cũng đang áp dụng chính sách thanh toán 30% nhận nhà hoặc lãi suất ưu đãi cố định 4.6%/năm.

Theo nhận định của các chuyên gia, cuộc đua cạnh tranh chất lượng của BĐS giá rẻ sẽ còn trở nên sôi động hơn nữa khi mới đây hàng loạt các ông lớn bất động sản (BĐS) khác như Him Lam Land, Nam Long, Hưng Thịnh, Dream Home, Kiến Á… cũng tuyên bố nhắm xây dựng sản phẩm theo hướng này.

Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land, nhận định: "Thị trường đang chuyển dần về với nhu cầu thực. Các dự án vừa túi tiền sẽ khuấy động thị trường, khi mà nhiều ông lớn tham gia cuộc chơi. Dù thị trường bất động sản hiện đang rất “khát” căn hộ bình dân, nhưng nếu không bắt kịp thị hiếu khách hàng, cũng như xu hướng thị trường, thì doanh nghiệp vẫn có nguy cơ bị đào thải".

Đồng quan điểm với ông Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng- Giám đốc Phú Hoàng Land cũng cho rằng: "Dù là doanh nghiệp lớn nhưng chưa chắc đã thành công ở phân khúc nhà ở giá rẻ. Để có giá thành rẻ nhưng chất lượng vẫn cao, nhiều tiện ích, chủ đầu tư phải có nhiều lợi thế trong cơ cấu giá thành đầu vào. Trong đó, quỹ đất dự án đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước từ khi giá còn rẻ là một yếu tố quan trọng".

Các chuyên gia nhận định, sự tham gia của những nhiều doanh nghiệp bất động sản uy tín, sẽ khơi mào “cuộc chiến” về chất lượng căn hộ, nâng tầm tiện ích, không gian sống, cũng như những giá trị cộng đồng. Khách hàng chính là người được hưởng lợi và thị trường sẽ tự thanh lọc những doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh.