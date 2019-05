THACO chung tay cùng lan tỏa "Việc tử tế" - Tín hiệu đáng mừng từ doanh nghiệp Việt

Hướng đến thông điệp cùng nhau tạo nên một xã hội văn minh tốt đẹp hơn, suốt 5 năm qua "Việc tử tế" đã không ngừng lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về những tấm gương người tốt việc tốt, về lòng nhân ái, về những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Hành trình 5 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đó là dấu mốc quan trọng trong việc ươm mầm những hạt giống Việc tử tế.

"Việc tử tế" đánh dấu chặng đường 5 năm chính thức lên sóng của mình bằng chương trình "Ngày tử tế 2019" với chủ đề "Tử tế vì môi trường không rác thải". Chương trình do Trung tâm Tin tức VTV24 phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông PSC thực hiện, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO). Chương trình được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng người dân đã tham gia đi bộ tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác và động viên mọi người bỏ rác đúng nơi quy định, tạo nên dấu mốc kỷ niệm đẹp cho chương trình "Việc tử tế".

Các hoạt động ý nghĩa khác tại sự kiện như tặng túi ni lông tự phân hủy cho người dân, thu gom pin đã sử dụng, thu gom bạt cũ, đồ chơi cũ, sách báo cũ, trao tặng đồ cũ, đổi sản phẩm nhựa lấy cây xanh…

Là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam, THACO mang trong mình sứ mệnh nhân văn, đề cao giá trị con người với triết lý kinh doanh: "Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước". Lựa chọn đồng hành cùng "Việc tử tế", THACO mong muốn chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng một cộng đồng với nhiều việc tử tế và con người tử tế.



Hằng năm THACO hỗ trợ rất nhiều hoạt động, sự kiện để chia sẻ trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực như: An ninh Tổ quốc, An sinh xã hội, An toàn giao thông, Giáo dục, Văn hóa văn nghệ, Y tế, Thể thao, Vì người nghèo, trao học bổng…, và đã trở thành đơn vị đi đầu trong việc chú trọng trách nghiệm doanh nghiệp với cộng đồng.

THACO đồng hành xuyên suốt Chương trình "Việc tử tế"

Hy vọng trong tương lai không xa sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp như THACO cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để ngày tử tế với môi trường không chỉ là sự kiện một ngày mà là việc làm hàng ngày, trở thành thói quen ứng xử của chúng ta mọi lúc, mọi nơi.