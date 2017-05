Thaco sẽ xem xét lên sàn sau năm 2018, năm 2016 trả cổ tức 30% tiền mặt

CTCP Ô tô Trường Hải thông báo về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 5/5/2017, thời gian thanh toán từ ngày 16/5/2017.

Tại thời điểm tính đến tháng 4/2017 Thaco có vốn điều lệ 4.145 tỷ đồng. Các cổ đông lớn gồm có công ty Trân Oanh của ông Trần Bá Dương (55,35%), vợ chồng ông Trần Bá Dương (11,82%),Jardine Cycle & Carriage (JC&C)(25,10%), công ty Công ty ĐTXD Hoàng Cường 7,24%, cổ đông khác chỉ nắm giữ khoảng 2,4%. Như vậy lần này, ông Trần Bá Dương và vợ sẽ nhận được khoảng 835 tỷ đồng tiền cổ tức (bao gồm cả công ty Trân Oanh).

Tại đại hội cổ đông thường niên 2017 diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua, ông Trần bá Dương cho biết Thaco có thể sẽ xem xét niêm yết sau năm 2018 khi Hiệp định thương mại hàng hóa Asean có hiệu lực và thuế nhập khẩu xe giảm xuống 0%. Ở thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa quyết định về thời gian niêm yết.

Hoạt động kinh doanh chính của Thaco hiện nay là sản xuất - lắp ráp - phân phối, cung ứng dịch vụ bảo trì sửa chữa và phụ tùng ôtô: bao gồm sản xuất và kinh doanh xe thương mại (xe tải và xe bus); Sản xuất và kinh doanh xe du lịch các thương hiệu: Kia (Hàn Quốc), Mazda (Nhật Bản), Peugeot (Châu Âu). Hệ thống phân phối gồm 89 showroom và 56 đại lý trải dài trên toàn quốc. Tính đến giữa năm 2016, số lượng nhân sự của công ty đã lên đến hơn 16.000 người.

Hiện nay, Thaco là công ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất và lắp ráp đầy đủ 3 dòng xe: xe du lịch, xe tải và xe bus với tỉ lệ nội địa hóa từ 16% - 50%, đem lại cho người dân Việt Nam những sản phẩm ôtô đa dạng, chất lượng giá cả hợp lý.

Thaco hiện đang giữ khoảng 32% thị phần tiêu thụ xe trong nước với sản lượng bán ra trong năm 2016 đạt khoảng 110.000 xe, tăng 37% so với năm 2015 trong đó dòng xe tải và bán tải đạt khoảng 47.000 chiếc tăng 23% cùng kỳ năm trước, các dòng xe như Kia, Mazda hay Peugeout tăng trưởng 50% cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 63.500 xe. Riêng dòng xe Kia tăng trưởng 54% một phần nhờ vào làn sóng đầu tư để chạy Uber và Grab.

Năm 2016 Thaco sản xuất được khoảng 6.000 tỷ phụ tùng ô tô, tăng 46% cùng kỳ 2015 để cung cấp cho dây chuyền lắp ráp hiện đại. Công ty cũng xuất khẩu một lượng nhỏ sang Malaysia, Hàn Quốc, Nga và các nước khác.

Kế hoạch 2017 thận trọng

Dự báo thị trường ô tô con đạt 205.000 xe giảm so với 2016 từ 7% đến 10% nên Đại hội Cổ đông đã thông qua doanh số xe con của Thaco là 58.384 xe, giảm 8% so với 2016, chiếm 27% thị phần (xe KIA: 28.016 xe, xe Mazda: 29.818 xe, Peugeot: 550 xe). Xe tải và bus doanh số 53.636 xe, tăng 14% so với năm 2016, chiếm 45% thị phần. Kế hoạch năm 2017, tổng doanh số đạt 112.020 xe tương đương với năm 2016.

Năm 2017 Thaco đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 64.000 tỷ đồng (tương đương với năm 2016), chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 5.063 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2016.

Sở dĩ lợi nhuận của năm 2017 thấp hơn 2016 là do: Theo lộ trình hội nhập AFTA, thị trường ô tô Việt Nam năm 2017 dự kiến sẽ có sự cạnh tranh gay gắt với các dòng xe được nhập khẩu từ khu vực ASEAN, THACO sẽ chủ động thực hiện giảm giá để cạnh tranh; Năm 2017 cũng là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ đầu tư mới với quy mô lớn (sản xuất - bán lẻ) và sử dụng một số khoản vốn vay nên chi phí tài chính tăng; Các ngành nghề mới bước đầu chưa tạo ra lợi nhuận và phải chia sẻ lợi nhuận với đối tác liên doanh.

Năm 2017, THACO chi đầu tư cho hoạt động cơ khí - ô tô là 13.094 tỷ đồng, tăng 319% so với 2016 (trong đó đầu tư cho KHP Chu Lai là 8.846 tỷ đồng, tăng gấp 5,4 lần so với 2016; đầu tư hệ thống bán lẻ là 3.209 tỷ đồng) cho các dự án bao gồm: Hoàn thành và đưa nhà máy xe Bus vào hoạt động tháng 7/2017; Nhà máy xe du lịch Mazda công suất 100.000 xe/năm đã được khởi công xây dựng ngày 26/3/2017, hoàn thành và đưa vào sản xuất tháng 3/2018; Tiếp tục nâng cấp dây chuyền công nghệ và máy móc cho các nhà máy hiện hữu, hướng đến mục tiêu đưa Khu phức hợp Chu Lai trở thành Trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia mang đẳng cấp khu vực; Hoàn thành dự án mở rộng 170m cầu cảng;

Đối với mạng lưới bán lẻ, THACO tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị phần và gia tăng doanh số. Tính đến cuối năm 2017, hệ thống phân phối THACO sẽ đạt 218 showroom/đại lý, trong đó có 170 showroom trực thuộc.

Năm 2017 Thaco sẽ đầu tư vào nông nghiệp nhằm góp phần công nghiệp hóa nông nghiệp dựa trên thế mạnh về cơ khí và quản trị của công ty. Tuy nhiên, công ty vẫn ưu tiên lựa chọn hợp tác, góp vốn không nắm tỷ lệ chi phối với các đối tác có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nông nghiệp tạo lợi thế phát triển bền vững.

Theo Hoàng Trung

NDH