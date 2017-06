Thải bỏ các loại độc tố trong cơ thể: TS Mỹ khuyên làm 1 việc đơn giản 20 phút trước bữa ăn

Tiến sĩ Mehmet Oz, hay còn được gọi thân mật với cái tên Dr. Oz, ông là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tại Hoa Kỳ, nhưng lại được biết đến nhiều hơn thông qua chương trình Dr.Oz show

Giấm táo có chứa một số lượng đáng kể các enzim, vitamin và khoáng chất ở dạng một nguyên liệu thô. Về cơ bản, giấm táo đặc biệt là giấm táo mèo có tác dụng thanh lọc cơ thể và bài trừ các loại độc tố.

Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng về chế độ ăn kiêng và là tác giả cuốn sách "Read it before you eat it" cho biết: " Thải độc cơ thể bằng ăn uống và nước trái cây ngày càng trở nên phổ biến, tôi cho rằng giấm là một trong những nguyên liệu cần thiết và hiệu quả".

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sĩ nổi tiếng hay các ngôi sao thế giới như Megan Fox, Miranda Kerr, Fergie Ferg hay như siêu mẫu Heidi Klum cũng là một trong số những nhân vật điển hình hưởng ứng trào lưu thải độc bằng giấm táo.

Tiến sĩ Josh Axe.

Công thức detox từ giấm táo của Tiến sĩ Mỹ trong 2 tuần

Tiến sĩ Josh Axe - chuyên gia dinh dưỡng người mỹ cũng là một trong những người nổi tiếng với các công thức thải độc tự nhiên. Trong đó, phải kể đến công thức nước detox bí mật từ giấm táo giúp làm sạch cơ thể, giảm mỡ máu, tăng cường năng lượng...

Nguyên liệu:

1 ly nước nóng

2 muỗng canh giấm táo

2 muỗng canh nước chanh

¼ muỗng cà phê bột quế

Hạt tiêu Cayenne

½ muỗng canh gừng

1 quả ớt cayenne

1 muỗng cà phê mật ong (nếu cần)

Cách làm: Pha đều các thành phần nói trên với nhau. Tiến sĩ Axe khuyên bạn nên uống 3 lần/ngày 20 phút trước các bữa ăn. Nên thực hiện đều đặn trong 2 tuần, sau đó giảm tần suất xuống còn 1-2 lần dùng trước bữa sáng hoặc trưa.

Lý do Tiến sĩ Oz khuyên bạn nên uống giấm táo buổi sáng:

Bên cạnh tác dụng thải độc cơ thể, giấm táo cũng được chứng minh là mang đến nhiều tác dụng cho cơ thể nếu dùng vào buổi sáng pha với nước. Đây cũng là lý do mà Tiến sĩ Oz khuyên bạn nên uống nước giấm táo vào buổi sáng:

1. Giấm táo giúp làm giảm lượng đường trong máu. Theo một nghiên cứu năm 2004, uống giấm táo sau bữa ăn nhiều carbohydrate giúp cải thiện độ nhạy cảm với insulin, làm giảm lượng glucose trong máu xuống 19-34% ở những người bị tiểu đường loại 2.

Tiến sĩ Mehmet Oz

2. Giấm táo giúp giảm cân hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống giấm táo buổi sáng có thể giúp bạn no lâu hơn. Thành phần acid axetic có trong giấm táo đã được các nhà nghiên cứu chứng minh có tác dụng ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong cơ thể và gan. Ngoài ra, các pectin trong giấm táo cũng làm giảm khả năng hấp thụ chất béo trong cơ thể.

3. Giấm táo giúp giảm nguy cơ bệnh tim. Các bệnh về tim mạch ví dụ như bệnh tim, đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Giấm táo có tác dụng giảm cholesterol LDL – cholesterol xấu gây ra mảng bám tích tụ trong động mạch.

Axit chlorogenic, chất chống oxy hóa trong giấm giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa các hạt cholesterol lành mạnh, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh tim.

4. Giảm nguy cơ ung thư. Theo Tiến sĩ Oz, giấm táo là nguồn dồi dào các chất polyphenol – hợp chất tổng hợp có trong thực vật hoạt động như một chất chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu năm 2006, tiêu thụ các thực phẩm polyphenol giúp giảm nguy cơ ung thư.

5. Trị gàu. Tiến sĩ Oz khuyên bạn nên dung giấm táo như một liệu pháp trị gàu, bởi cá sản phẩm dầu gội có thể làm thay đổi mức độ pH của da đầu. Bạn có thể trộn ¼ cốc dấm táo với ¼ ly nước lọc, cho vào chai xịt xịt lên da đầu. Dùng khăn quấn lại 15 phút, sau đó gội đầu lại với nước sạch.

