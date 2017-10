Tham dự miễn phí đại tiệc buffet ẩm thực đặc sản cá tra cùng Ranee - dầu ăn cao cấp 100% từ cá

Tại sự kiện “Hội chợ cá tra và các sản phẩm thủy sản Việt Nam” lần này, khu ẩm thực là điểm nhấn đặc biệt với thiết kế theo quy mô một nhà hàng buffet hải sản hoành tráng do công ty cổ phần dầu cá Châu Á tài trợ.

Với thực đơn gồm toàn những món ngon tinh túy từ cá tra như súp bong bóng cá, bao tử cá chiên giòn, chả cá thì là chiên, tàu hủ cá chiên, cá fillet chiên sốt cà, cá cuộn hoa hồng sốt chanh dây, bao tử cá chiên giòn… được thực hiện bởi các đầu bếp nổi tiếng, đại tiệc buffet đặc sản cá tra hứa hẹn là dịp thưởng thức ẩm thực độc đáo dành cho mọi người dịp cuối tuần cùng gia đình, người thân và bạn bè. Đặc biệt, với sự trợ giúp của Ranee - Dầu ăn cao cấp 100% từ cá, các món ăn sẽ càng thơm ngon, đúng điệu, đậm đà dậy vị.

Đặc sản cá tra hội tụ tại đất Hà Thành

Cá tra là một loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là nguồn omega 3,6,9 cùng vitamin E, vitamin A và EPA, DHA giúp sáng mắt, tốt cho tim mạch, ngoài ra còn bổ não, tăng cường trí nhớ. Dầu ăn cao cấp Ranee được dùng khi chế biến món ăn sẽ có tác dụng giữ lại đầy đủ những dưỡng chất có từ mỡ cá, cung cấp đủ chất dinh dưỡng giúp mắt sáng và hỗ trợ tốt cho tim mạch.

“Trẩy hội đại tiệc cá tra, nhận quà thả ga”

Nhân dịp này, nhãn hàng Ranee - Dầu ăn cao cấp 100% từ cá đặc biệt dành tặng 100 vé miễn phí tham dự đại tiệc buffet ẩm thực đặc sản cá tra cho các khách hàng may mắn tham gia trò chơi “Trẩy hội đại tiệc cá tra, nhận quà thả ga” tại Fanpage chính thức của nhãn hàng ở địa chỉ http://www.facebook.com/daucacaocapRanee với hạn chót tham dự vào lúc 18g00, ngày 5/10/2017.

Kết quả được công bố vào lúc 22g00 cùng ngày. Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp tại gian hàng của công ty cổ phần dầu cá Châu Á trong suốt 3 ngày sự kiện. Bên cạnh đó, mọi khách tham quan gian hàng còn hưởng ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm các sản phẩm Ranee - Dầu ăn cao cấp 100% từ cá:

Mua 1 chai Ranee - Dầu ăn cao cấp từ cá (950ml) tặng ngay 1 chai Ranee (250ml).

Mua 2 chai Ranee - Dầu ăn cao cấp từ cá (950ml) tặng ngay 1 chai Ranee (250ml) + 1 tô thủy tinh cao cấp + 1 vé Buffet ẩm thực cá tra.

Ranee - Dầu ăn cao cấp 100% từ cá, một sản phẩm chất lượng của Công ty cổ phần Dầu cá châu Á – tập đoàn Sao Mai được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia khuyên dùng.

Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng mới nhất từ nhóm nghiên cứu của TS.BS Trương Tuyết Mai, Viện Dinh dưỡng quốc gia cho thấy Ranee – Dầu ăn cao cấp 100% từ cá có chứa DHA, EPA, omega 3-6-9,… là những thành phần axit béo không no tốt cho sức khỏe con người. Cụ thể trong 100mg dầu cá, acid béo no chiếm 34mg, acid béo không no đạt 64mg, đặc biệt có thành phần omega 3 (1,6mg), omega 6 (16mg), omega 9 (45mg), DHA (0,07mg), EPA (0,26mg). Ngoài ra, dầu ăn cao cấp Ranee còn chứa một lượng vitamin E (11,08mg/100g), canxi (5,6 mg/kg). Sản phẩm sử dụng công nghệ Desmet tách mùi nên không tanh. Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng minh Ranee là dầu ăn từ cá tốt cho sức khỏe và khuyên người dân sử dụng thường xuyên như thực phẩm hàng ngày.