Thâm hụt ngân sách Mỹ năm tài chính 2017 tiếp tục tăng

Thâm hụt của năm tài chính 2017 tăng lên 3,5% GDP. Thâm hụt của năm trước là 586 tỷ USD, với tỷ lệ thâm hụt so với GDP là 3,2%.

Thu ngân sách năm tài chính 2017 tăng 1% lên 3.315 tỷ USD, trong khi chi tiêu tăng 3% lên 3.981 tỷ USD.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, chính quyền Trump tìm cách sửa đổi lại hệ thống thuế của Mỹ với các nội dung chi tiết hiện đang được bàn thảo tại Quốc hội. Kế hoạch cải cách thuế của đảng Cộng hòa yêu cầu cắt giảm tới 6 nghìn tỷ USD, điều này sẽ làm giảm đáng kể nguồn thu.

Điều này làm dấy lên những lời chỉ trích đối với chính quyền Trump khi cho rằng những cải cách sẽ mang lại lợi ích cho nhóm người giàu có và có thể khiến ngân sách thâm hụt thêm hàng nghìn tỷ USD. Trong khi chính quyền quả quyết rằng việc cắt giảm thuế sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn nữa và ngân sách sẽ được bù đắp bằng kết quả của tăng trưởng kinh tế.

Ngoài khoản thâm hụt ngân sách hàng năm, nợ quốc gia - sự tích lũy các khoản thâm hụt trong quá khứ và lãi suất phải trả cho những người cho vay đối với Kho bạc Mỹ - hiện đã vượt quá 20 nghìn tỷ USD.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết mức nợ không ngừng tăng tạo ra sự không ổn định cho chính phủ khi chi trả các chi phí y tế và chế độ hưu của thế hệ Baby Boomer.

Trong tháng 9, chính phủ Mỹ ghi nhận khoản thặng dư 8 tỷ USD, giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Reuters đã dự báo Kho bạc báo cáo thặng dư 6 tỷ USD vào tháng trước.

Theo các số liệu điều chỉnh, thặng dư tháng trước là 61 tỷ USD so với mức thặng dư của năm trước là 73 tỷ USD. Một quan chức cao cấp của Bộ Tài chính cho biết, các chi phí của tháng 9 ở một mức cao kỷ lục. Các khoản chi tiêu lên đến 341 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước trong khi các khoản thu đạt 349 tỷ USD, giảm 2% so với năm trước.