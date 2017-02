Than đá xuất khẩu tăng hơn 4 lần về trị giá kim ngạch

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng xuất khẩu than đá tăng tới 139%; đặc biệt trị giá kim ngạch còn tăng mạnh hơn với con số 430,7% (nghĩa là tăng hơn 4 lần). Điều này có nghĩa trị giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng than đá cũng tăng mạnh so với tháng 1/2016.

Căn cứ dữ liệu thống kê của cơ quan Hải quan, giá xuất khẩu than đá trung bình tháng 1/2016 chỉ rơi vào 72 USD/tấn, trong khi đó mức giá xuất khẩu trung bình năm nay đã vọt lên 160 USD/tấn. Như vậy, so với cùng kỳ giá xuất khẩu trung bình đã tăng 122%.

Biểu đồ so sánh về mức giá trung bình (USD/tấn) của các thị trường chính nhập khẩu than đá của Việt Nam trong tháng 1/2017. Biểu đồ: T.Bình.

Các thị trường chính nhập khẩu than đá của Việt Nam tháng 1/2017 vừa qua là: Hàn Quốc đạt gần 21.000 tấn (trị giá kim ngạch 1,238 triệu USD); Malaysia đạt 21.000 tấn (trị giá kim ngạch 1,058 triệu USD); Ấn Độ đạt 8.400 tấn (trị giá kim ngạch 1,512 triệu USD); Nhật Bản đạt 7.200 tấn (trị giá kim ngạch đạt 1,202 triệu USD); Lào đạt 9.730 tấn (trị giá 827 nghìn USD); Indonesia đạt 6.300 tấn (trị giá kim ngạch 762 nghìn USD)…

Nhìn vào các thông số trên có thể thấy, mức giá trung bình xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ đạt cao nhất với 180 USD/tấn, trong khi đó Malaysia chỉ đạt trung bình 50,4 USD tấn là thị trường xuất khẩu có giá thấp nhất.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu than đá, năm 2016, cả nước xuất khẩu gần 1,277 triệu tấn, đạt tổng giá trị kim ngạch 141 triệu USD, giảm 27% về sản lượng và 23,8% về trị giá so với năm 2015.

Theo Thái Bình

Báo hải quan