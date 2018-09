Thận trọng để tránh bị lừa khi vay tiêu dùng

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), trong 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã tiếp nhận 372 trường hợp khiếu nại của NTD trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Đây là ngành, lĩnh vực khiếu nại nhiều nhất (chiếm 37,68% tổng số trường hợp khiếu nại). Trong đó, NTD khiếu nại tập trung nhiều vào các công ty tài chính với nội dung liên quan đến dịch vụ cho vay tiêu dùng như: cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, gây nhầm lẫn; thu hồi nợ mang tính chất đe dọa, sử dụng mẫu hợp đồng có cỡ chữ nhỏ, không cung cấp hợp đồng cho NTD sau khi ký... Đáng chú ý, có số lượng lớn người không sử dụng dịch vụ của công ty tài chính nhưng liên tục bị “đòi nợ nhầm” bằng cách gọi điện, nhắn tin đòi nợ với lời lẽ xúc phạm, thậm chí cử người đến tận nhà đe dọa, gây áp lực. Hầu hết các vụ việc phát sinh là do công ty cho vay tài chính không xác minh lại thông tin chủ thuê bao điện thoại; không liên hệ số điện thoại do người vay cung cấp khi làm hồ sơ vay để xác nhận trước khi phê duyệt khoản vay; Nhân viên áp dụng các biện pháp thu hồi nợ không đúng quy trình (dọa nạt, đe dọa NTD)… Với những việc này, công ty đã xử lý các nhân viên vi phạm, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu và xin lỗi NTD; Đối với một số vụ việc phát sinh do lỗi của NTD (chủ yếu là vi phạm nghĩa vụ thanh toán), Cục đã yêu cầu các bên thương lượng, hòa giải và tuân thủ đúng theo quy định của hợp đồng đã ký kết cũng như pháp luật có liên quan.