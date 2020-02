Thắng lớn ở Oscars 2020, Parasite tiếp tục thiết lập kỷ lục doanh thu phòng vé mới, kiếm thêm gần 9 triệu USD chỉ trong 1 tuần

Tại lễ trao giải Oscars diễn ra vào ngày 10/2 vừa qua , Parasite (Ký sinh trùng) đã làm nên lịch sử khi trở thành tác phẩm không sử dụng ngôn ngữ Anh đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi năm nay, Parasite phải đối đầu với rất nhiều đối thủ đáng gờm khác như The Irishman của đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese, Once Upon A Time In Hollywood của Quentin Tarantino hay Joker - cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý của fan hâm mộ trong 3 tháng cuối năm 2019. Bên cạnh đó, Parasite còn giành luôn tượng vàng ở 3 hạng mục cực kì quan trọng khác là Đạo diễn/Kịch bản gốc xuất sắc nhất (dành cho Bong Joon-ho) và Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Parasite đã làm nên lịch sử tại Oscars 2020 một cách xứng đáng và đầy thuyết phục. Nhưng những kỷ lục của bộ phim này vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tròn 1 tuần sau đêm đăng quang lịch sử, Parasite tiếp tục thể hiện sức hút của mình tại các phòng vé toàn cầu. Bộ phim này đã nhanh chóng bỏ túi thêm 8,8 triệu USD trong tuần vừa qua, với 5,5 triệu USD đến từ 2 ngày cuối tuần (15-16/2), tăng 234% so với 1 tuần trước đó (theo số liệu của boxofficemojo - chuyên trang thống kê doanh thu của các tác phẩm điện ảnh theo từng tuần).

Điều này cũng giúp Parasite xác lập nên 1 kỷ lục mới: Bộ phim có doanh thu tuần đầu tiên sau Oscars cao nhất trong vòng 10 năm qua. Cụ thể, Parasite đã đạt mức doanh thu 179 triệu USD trên toàn cầu, với 44,5 triệu USD đến từ quê nhà Hàn Quốc và số còn lại đến từ thị trường quốc tế. Hiện tại, có đến hơn 2000 cụm rạp lớn nhỏ trên thế giới vẫn đang phát sóng bộ phim này.

Chưa hết, vào cuối tháng 1 vừa qua, Parasite đã chính thức phát hành phiên bản DVD tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả giờ đây không nhất thiết phải ra rạp mà vẫn có thể thưởng thức kiệt tác của Bong Joon-ho ngay tại nhà của mình. Chính vì vậy, kỷ lục doanh thu phòng vé mới của Parasite lại càng trở nên ấn tượng, bởi dường như fan hâm mộ không hề ngần ngại bỏ thêm tiền để được thưởng thức bộ phim chiến thắng Oscars năm nay trên màn ảnh lớn.

Chiến thắng tại Oscars 2020 đã giúp sức hút của Parasite trở nên lớn hơn bao giờ hết, thôi thúc khán giả tiếp tục ra rạp để thưởng thức kiệt tác này, kể cả trước đó họ đã xem đến 2 - 3 lần.

Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích của Comscore nhận định: “Parasite là một minh chứng cho thấy nền tảng chiếu phim không thực sự quan trọng, mà yếu tố then chốt nằm ở chất lượng của bộ phim. Dù là chiếu ngoài rạp, hay trên bất cứ dịch vụ streaming nào hiện nay, Parasite cũng chẳng gặp khó khăn gì và vẫn đủ sức thu hút khán giả. Bộ phim này sẽ luôn thành công dù được phát sóng trên nền tảng nào đi nữa”.

Cùng với những thắng lợi mới về mặt doanh thu, Parasite hiện cũng là một trong những bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực nhất từ các chuyên trang uy tín hàng đầu thế giới. Rotten Tomatoes đã không ngần ngại chấm 99% cho kiệt tác này cùng lời nhận xét có cánh: “Một bộ phim được xây dựng rất thông minh, nhiều lớp nghĩa và đánh thẳng vào những vấn đề xã hội đương thời. Parasite chính là tinh hoa của đạo diễn/biên kịch Bong Joon-ho”.

HBO cũng đã nhanh chóng hợp tác với đạo diễn tài năng này để sản xuất một series truyền hình lấy cảm hứng từ chính Parasite, kéo dài trong khoảng 5 - 6 tập phim. Theo Movieweb cho biết, Mark Ruffalo cũng sẽ góp mặt trong dự án này.

Theo Movieweb