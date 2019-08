Thanh tra dự án làng nghề bị “hô biến” thành khu đô thị

Một số ngôi nhà cao tầng tiếp tục được hoàn thiện trong dự án (Chụp ngày 31/7/2019)

Không chỉ tự ý phân lô bán nền khu đất được cấp phép làm dự án làng nghề, để dân xây dựng nhà ở kiên cố, Công ty CP Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội, đơn vị chủ đầu tư dự án còn thể hiện cách làm "lạ" trong giải phóng mặt bằng, lấy đất.

Dân bị "ăn bánh vẽ"

Ngày 1/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Chính, thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bức xúc cho biết: "Ngay từ lúc chưa triển khai, tôi đã nghi ngờ đây không phải là dự án phát triển làng nghề mà thực chất là lợi dụng chính sách để lấy đất của người dân để buôn bán bất động sản nên kịch liệt phản đối, chưa nhường mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trước sức ép về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của chính quyền huyện, xã, gia đình tôi cùng nhiều hộ khác đã buộc phải chấp hành".

Các nhân viên tư vấn bán đất tại văn phòng chủ đầu tư đặt trong dự án



Cũng theo bà Chính và nhiều người dân trong thôn thì biện pháp giải phóng mặt bằng (GPMB) trong dự án có nhiều bất thường khi ông Đinh Văn Tưởng, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội (quê tại thôn Đông Trước, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, gần vị trí xây dựng làng nghề - PV) đến gặp, vẽ nên khung cảnh sầm uất của làng nghề để lấy đất và tiền của dân. Công ty này còn đưa ra chính sách đổi đất nông nghiệp lấy đất ở trong dự án. Theo đó, các hộ bị thu hồi 1,5 sào ruộng sẽ không được nhận tiền bồi thường mà phải nộp thêm 65 triệu đồng để nhận lại một 1 lô đất ở có diện tích 72m2 tại góc cuối dự án với lời hứa 3 tháng sau sẽ được cấp sổ đỏ, xây dựng nhà ở.

Theo thống kê, giai đoạn 1 của dự án có 239 hộ bị thu hồi đất, tổng diện tích hơn 91,4 nghìn m2. Ông Trịnh Trọng Mạnh, Quản lý bán hàng tại Phòng Giao dịch bất động sản của Công ty CP Dịch vụ và đầu tư bất động sản Bầu Trời (Sàn bất động sản Skyland) cho biết, đến nay dự án đã hoàn thiện giai đoạn 1 với hơn 600 lô đất ở. Trong đó, đã có hơn 50% số lô được bán ra với giá từ 4,5 đến 9 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, công ty này còn xây dựng giá bán ưu đãi từ 3,6-6 triệu đồng/m2 để thực hiện chính sách 10%, nghĩa là cứ 10m2 đất nông nghiệp sẽ đổi được 1m2 đất ở trong dự án. Đơn cử, hộ bà Nguyễn Thị Chính có hai mảnh ruộng, tổng diện tích 540m2 nên được quy đổi lấy 54m2 đất ở trong dự án. Sau đó, gia đình bà chọn được lô đất ở tại làn 2 với diện tích 95,2m2, đơn giá 3,6 triệu đồng nên phải nộp thêm gần 150 triệu đồng cho chủ đầu tư. "Thế là tôi vừa mất đất, vừa mất thêm tiền để nhận lại một miếng đất bé bằng 1/10 miếng đất đã giao, mà tới giờ vẫn chẳng thấy sổ đỏ đâu", bà Chính cho hay.

Tin lời quảng cáo của doanh nghiệp, đã có hàng trăm hộ nộp tiền mua đất. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm nay, các hộ vẫn chưa nhận được hồ sơ pháp lý liên quan đến những thửa đất được giao này.

Người mua đất sẽ thiệt hại

Theo người dân, quán cafe, karaoke mở trái phép trong dự án làng nghề Mai Hương có nhiều dấu hiệu hoạt động dịch vụ nhạy cảm, trá hình

Những sai phạm trong thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương chỉ được phát lộ khi Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Công ty CP Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội. Ngày 10/8/2018, Bộ TN&MT đã về khảo sát tại địa điểm thực hiện dự án trên thì phát hiện chủ đầu tư đã "tiền trảm, hậu tấu" thi công nhiều hạng mục, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Bộ TN&MT đã kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo dừng ngay hoạt động thi công, có biện pháp bảo đảm phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả về Bộ TN&MT để tiếp tục xem xét cấp ĐTM cho dự án.

Báo Giao thông số ra ngày 31/7 đăng bài "Bắc Giang: Hô biến làng nghề thành khu đô thị bán trái phép", phản ánh việc Công ty CP Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội (TP Hà Nội) được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương tại xã Hương Lâm và Mai Đình, huyện Hiệp Hòa nhưng đã tự ý phân lô bán nền. Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư còn một số sai phạm như chậm tiến độ đầu tư, năng lực kém, thiếu vốn và có biểu hiện bán "lúa non", tự ý cho thuê lại đất khi chưa đủ điều kiện quy định. Tuy nhiên, huyện chưa có bất cứ biện pháp xử lý, ngăn chặn nào.

Thực hiện kiến nghị trên, các ngày 13/9 và 18/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Hiệp Hòa đã liên tục ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội dừng ngay các hoạt động thi công hạ tầng và các công trình thứ cấp trong dự án. Đồng thời, giao các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh, huyện vào cuộc kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan. Tuy nhiên, có lẽ các văn bản chỉ mang tính chiếu lệ, không quyết liệt trong xử lý vi phạm, nên sau đó nhà cao tầng, địa điểm kinh doanh xăng dầu, nhà hàng karaoke vẫn ngang nhiên mọc ngay trong đất dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng bật "đèn xanh" cho người dân xây dựng nhiều nhà ở kiên cố trong dự án. Đến ngày 31/7/2019, một số ngôi nhà vẫn đang được xây dựng, hoàn thiện trong dự án làng nghề này mà không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Ông Đoàn Huy Cảnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Bất động sản tỉnh Bắc Giang cho rằng: Cách triển khai, thực hiện dự án trên là sai mục đích đầu tư và quy hoạch sử dụng đất; tự ý xây dựng công trình trái phép. Việc đất kinh doanh dịch vụ 50 năm nhưng được quảng cáo, bán là đất ở và hứa cấp sổ đỏ cho các hộ dân là có dấu hiệu lừa đảo vì doanh nghiệp chưa được cho thuê đất theo quy định. Người mua đất đang đứng trước nguy cơ mất số tiền lớn vì đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, mua hàng không đúng giá trị thực…

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, đã nắm được những vi phạm liên quan đến dự án này. UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra đột xuất để làm rõ những vi phạm liên quan, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo chí.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Văn Xuyên, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho biết, UBND tỉnh vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra đột xuất, toàn diện, làm rõ những sai phạm liên quan trong thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương.

Trong khi đó, Thượng tá Trần Thế Cường, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cũng cho biết: Đơn vị đã nắm được phương thức kinh doanh của chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương. Công an huyện đang giao Đội An ninh kiểm tra, nắm bắt, đề xuất biện pháp xử lý.