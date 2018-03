Thanh tra toàn diện công trình xâm phạm danh thắng Tràng An

Ngày 7/3, ông Đinh Văn Điến – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện công trình tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình thuộc Quần thể danh thắng Tràng An; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công trình sai phạm.

Trước đó, ngày 6/3, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã có Công điện hỏa tốc về việc tập trung xử lý sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư và thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của công ty CP Du lịch Tràng An.

Công điện nêu: Thời gian qua tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư, công ty CP Du lịch Tràng An đã tự ý mở tuyến du lịch, mở đường, xây bậc để đón khách du lịch lên tham quan, vãn cảnh thuộc phạm vi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc làm trên vi phạm các quy định Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Quyết định 230 ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An và các quy định khách của pháp luật có liên quan.

Sự việc trên diễn ra trong thời gian dài, Sở Du lịch, UBND huyện Hoa Lư và các ngành chức năng chỉ đạo dừng không được xây dựng và phải tháo dỡ, song do thiếu sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nên ông Nguyễn Văn Son – Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn cố tình xây dựng trái phép, gây bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Theo đó, trách nhiệm để xảy ra sự việc trên thuộc Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, Sở Du lịch, Chủ tịch UBND xã Trường Yên.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) đối với Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Dừng ngay các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư của Công ty CP Du lịch Tràng An; thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra toàn diện các hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty CP Du lịch Tràng An. Đoàn thanh tra do ông Đinh Chung Phụng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn.