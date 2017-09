Thấy gì từ triết lý kinh doanh của Samsung trong ngành điện tử gia dụng?

Điện tử gia dụng là ngành sản xuất ra các thiết bị điện tử phục vụ cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày như: tủ lạnh, máy giặt, điều hòa… Các thiết bị này có mặt ở mọi gia đình giúp cho cuộc sống trở nên tiện ích và hiện đại hơn, do đó chúng cần phải sở hữu những công nghệ tiên tiến cùng khả năng hoạt động bền bỉ. Hiểu được điều này Samsung luôn đem đến người dùng các sản phẩm điện tử mà trong đó chứa đựng sự yêu thương và thấu hiểu nhu cầu của người dùng.

Không ngừng sáng tạo, cải tiến công nghệ với cảm hứng từ yêu thương

Các năm gần đây, Samsung liên tiếp khẳng định vị thế dẫn đầu về sáng tạo công nghệ trong các sản phẩm điện tử gia dụng. Những sản phẩm mang đến công nghệ tiên tiến thì chúng đều xuất phát từ quá trình lắng nghe nhu cầu người dùng và sự sáng tạo không ngừng của Samsung. Chiếc máy giặt Addwash là một trong những sản phẩm cho thấy rất rõ điều đó.

Chúng ta có thể thêm đồ cần giặt vào bất cứ lúc nào ngay cả khi máy đã bắt đầu chu trình giặt, dù là một chi tiết đơn giản nhưng sự tiện lợi mà nó mang lại là vô cùng lớn. Ngoài nhận được đánh giá cao từ người dùng, thiết kế này của Samsung còn nhận được giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất của năm.

Với tủ lạnh Samsung cũng đem đến người dùng dòng sản phẩm Twin Cooling Plus với hai dàn lạnh độc lập cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi mục đích của tủ khi cần. Chẳng hạn khi bạn cần một ngăn mát lớn hơn nữa thì có thể chuyển đổi ngăn đông ở trên thành ngăn mát dễ dàng, hay tắt ngăn mát to ở dưới đi và dùng ngăn đông ở trên làm ngăn mát nhỏ khi sử dụng ít. Đây đều là những khả năng mà hiện tại chỉ có dòng tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus sở hữu hai dàn lạnh độc lập mới có thể làm được.

Đồng hành cùng sản phẩm

Đặc biệt, để tăng tính cạnh tranh và sự yên tâm cho người tiêu dùng, Samsung có nhiều chế độ bảo hành bảo dưỡng hấp dẫn xuyên suốt cả năm và chế độ bảo hành lên tới 10 năm cho bộ phận động cơ inverter của điều hòa máy giặt hay tủ lạnh.

Điều này đảm bảo chất lượng sản phẩm của Samsung không chỉ tiên tiến về mặt công nghệ mà còn giữ vững được chất lượng, độ bền, đáp ứng được mong muốn của người dùng, giúp cho người dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm. Tại Việt Nam, Samsung Vina là nhà sản xuất đầu tiên đem đến khách hàng dịch vụ bảo hành tại nhà, khắc phục nhanh chóng sự cố để không gây xáo trộn đến sinh hoạt của chúng ta.

Với triết lý mạnh mẽ: “Công nghệ với cảm hứng từ yêu thương”, Samsung luôn thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng, do đó các sản phẩm của nhà sản xuất này đang từng bước cải tiến về mọi mặt để hỗ trợ người dùng tốt nhất. Tuy nhiên, Samsung cũng khẳng định về việc không bao giờ vì chú trọng cải tiến công nghệ mà quên đi việc nâng cao chất lượng và độ bền cho sản phẩm. Đây là hai yêu tố cốt lõi luôn song hành cùng nhau trên các sản phẩm của Samsung.