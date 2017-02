The EverRich Infinity: Căn hộ “mặt phố” cho người thành thị

Cũng chính vì vậy, ngay từ khi mới ra đời, dự án căn hộ kết hợp văn phòng cao cấp The EverRich Infinity đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Lợi thế từ vị trí

Tọa lạc tại địa chỉ 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM, The EverRich Infinity nằm trên con đường đẹp và sầm uất tại Quận 5, nơi buôn bán làm ăn nhộn nhịp và cũng là nơi giao thoa của các quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10.

Căn hộ The EverRich Infinity được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng với nội thất cao cấp từ các thương hiệu Teka, Kohler...

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng những tiện ích ngoại khu sẵn có gồm các trung tâm mua sắm, giải trí nổi tiếng như NowZone Fashion Mall, An Đông Plaza, Citi Plaza Nguyễn Trãi hay hệ thống trường học nổi tiếng như Trường chuyên Lê Hồng Phong, Đại học Y Dược, Đại học Sư Phạm, Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn; các bệnh viện lớn như: Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bênh viện Phạm Ngọc Thạch,… Có thể nói, The EverRich Infinity đáp ứng tốt về nhu cầu đi lại và kết nối các dịch vụ hiện đại ở khu vực nội thành với hầu hết cho những cư dân bận rộn, luôn cần sự thuận tiện, nhanh chóng.

Chị Thanh Thư, một cư dân tương lai của The EverRich Infinity cho biết, có nhiều lý do khiến chị quyết định chọn mua nhà tại đây chỉ sau một lần đến và tham quan dự án, yếu tố chính là dự án có vị trí thuận tiện và uy tín thương hiệu của chủ đầu tư lẫn sự chuyên nghiệp của Công ty Thiên Minh - đơn vị phân phối độc quyền khiến chị không phải đắn đo quá lâu.

“Tôi đã chọn một căn hộ văn phòng với giá 1,9 tỷ đồng để có thể chuyển văn phòng về nhà và đang cân nhắc mua thêm một căn hộ nữa để sống cùng ba mẹ vì dự án có vị trí quá thuận lợi, nếu không ở thì cho thuê lại cũng khả quan”, chị Thanh Thư nói thêm.

Giá trị gia tăng từ tiện ích

Được xây dựng trên khu đất rộng 8.000 m2 giữa lòng thành phố, The EverRich Infinity bao gồm 764 căn hộ và căn hộ văn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng với nhiều diện tích đa dạng, phù hợp nhu cầu của khách hàng. Trong đó, diện tích căn hộ văn phòng từ 32 - 54 m2, căn hộ thông dụng từ 72 - 110 m2, căn hộ Duplex 155 m2 và Penthouse từ 402 – 1.030 m2.

Theo đơn vị thiết kế kiến trúc NQH Architects, thay vì những căn hộ có diện tích nhỏ, ở The EverRich Infinity các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, phòng khách và ban công rộng hướng nhìn về thành phố hiện hữu. Diện tích này khá phù hợp cho cả người sống độc thân hoặc những gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống.

Ngoài ra chủ đầu tư còn rất chú trọng đến việc tạo dựng các không gian công cộng tiện nghi, thân thiện môi trường như khu vực sảnh đón sang trọng, hành lang rộng thoáng để luôn lấy được ánh sáng và khí trời tự nhiên.

Tại The EverRich Infinity hội tụ đầy đủ những tiện ích cuộc sống dịch vụ gym - spa, phòng đa năng, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng - café, thác nước cảnh quan, lối đi bộ trong vườn, khu BBQ... Dự án cũng được đầu tư thiết kế xây dựng hồ bơi Infinity có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ duy nhất trong trung tâm thành phố để cư dân có thể bơi mọi lúc theo nhu cầu.

Chính những “điểm mạnh” kể trên là lý do khách hàng và nhà đầu tư lựa chọn The EverRich Infinity. Họ hiểu rằng, dù cho nguồn cung căn hộ trên thị trường đang rất phong phú với nhiều sản phẩm ở các phân khúc liên tục được đưa ra thị trường nhưng căn hộ cao cấp ở những khu vực trung tâm còn hạn chế, nhất là những dự án đang được xây dựng vượt tiến độ và sắp bàn giao nhà như The EverRich Infinity.

Ngày 5/3 tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh - đơn vị phân phối độc quyền dự án sẽ mở bán những căn hộ cuối cùng của dự án The EverRich Infinity tại khách sạn Nikko Sài Gòn với những ưu đãi đặc biệt. Khách mua căn hộ sẽ được tặng gói quà tặng đến 500 triệu đồng, gồm gói hoàn thiện sàn trần tường và gói nội thất thương hiệu Teka, Kohler... Ngoài ra, khách chỉ cần thanh toán 20% trong lần đầu tiên, lãi suất và phí trả nợ trước hạn 0%, ân hạn không phải trả vốn gốc trong vòng 12 tháng. Liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Thiên Minh 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM ĐT: (08) 3830 3883 – Hotline: 0913.380.389 http://thienminhcorp.com.vn/.

A.D

Theo Trí thức trẻ