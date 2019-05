Thế giới Di động: LNST 4 tháng đầu năm tăng trưởng 36%, mảng online đã đóng góp gần 1/5 doanh số

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.122 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.424 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2019, tương đương với mức tăng trưởng 15% doanh thu thuần và 36% LNST so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ tính riêng tháng 4, Công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu cao thứ 2 chỉ sau tháng đầu năm là 31%, trong khi lợi nhuận ròng thậm chí tăng đến 62% so với tháng 4/2018. Theo giá trị luỹ kế, MWG đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch LNST cả năm 2019.



Mảng online tiếp tục tăng trưởng, chiếm 18% tỷ trọng

Chi tiết kết quả, đóng góp của doanh thu online trong tổng doanh thu của Công ty tiếp tục tăng lên 18%, so với mức 12% trong cùng kỳ năm trước. Với tổng giá trị giao dịch luỹ kế 4 tháng đầu năm là 6.010 tỷ đồng, doanh thu online đạt mức tăng trưởng 69% so với 4 tháng năm 2018.

Biên lợi nhuận ròng luỹ kế 4 tháng đầu năm 2019 là 4,2%, tăng từ 3,5% trong cùng kỳ năm 2018 là do (a) cải thiện doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng và (b) năng suất lao động tại cửa hàng, hệ thống kho-vận được gia tăng hiệu quả, hai điều này dẫn đến tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu giảm.

Dưới góc độ ngành hàng, tất cả các nhóm sản phẩm chính bao gồm điện thoại, điện tử, điện lạnh và gia dụng, đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực cho kết quả luỹ kế năm nay. Trong bối cảnh đỉnh điểm mùa nắng nóng bắt đầu từ tháng 4, sản phẩm máy lạnh - quạt điều hoà đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2018. MWG đã đạt sản lượng máy lạnh bán ra kỷ lục gần 200.000 bộ chỉ trong một tháng, gần bằng nửa tổng khối lượng bán ra của sản phẩm này trong cả năm 2018.

Tại ngày 30/04/2019, MWG có 2.324 cửa hàng, tăng thêm 58 cửa hàng so với cuối tháng 3. Chuỗi ĐMX có 17 cửa hàng tăng thêm do cả mở mới và chuyển đổi từ cửa hàng TGDĐ. MWG đã nâng cấp thành công 83 cửa hàng ĐMX mini bằng layout trưng bày mới để tối ưu hoá doanh thu.

Bách Hoá Xanh tiếp tục thương lượng với nhà cung cấp hàng FMCGs để tăng biên lãi



Với chuỗi BHX, Công ty tiếp tục duy trì việc mở rộng nhanh chóng với 43 cửa hàng tăng thêm, chạm mốc 512 cửa hàng cuối tháng 4.

Trong 512 cửa hàng tại ngày 30/04/2019, BHX có 141 cửa hàng tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ (tương đương với 27% tổng số cửa hàng của toàn chuỗi). Trong cơ cấu chia theo loại cửa hàng, chuỗi BHX có 63 cửa hàng lớn 300m2, chiếm khoảng 12% tổng số cửa hàng toàn chuỗi. Doanh thu trung bình các cửa hàng khai trương trước ngày 1/4/2019 đạt khoảng 1,3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

Ngay sau khi vượt mốc 500 cửa hàng trong tháng 4, lần đầu tiên, chuỗi BHX có 2 cửa hàng có doanh thu vượt 4 tỷ đồng/tháng. Cả hai cửa hàng này đều nằm tại thị trường tỉnh và phục vụ trung bình 1 ngày từ 1.000 đến 1.200 lượt khách.

Sau nỗ lực đáng kể để tìm hiểu tập quán tiêu dùng, điều chỉnh danh mục sản phẩm, và áp dụng các giải pháp mua hàng linh hoạt; kết quả ban đầu khả quan này sẽ là động lực giúp BHX nhân rộng mô hình siêu thị mini tại khu vực tỉnh.

Tỷ lệ đóng góp của hàng tươi sống, hàng mát và đông lạnh trong tổng doanh thu của BHX luỹ kế 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng lên đến 47%, so với mức 40% cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4/2019, BHX bán ra khoảng 6.900 tấn hàng tươi sống, tăng 15% so với sản lượng bán ra trong tháng 3, và 38% so với khoảng 5.000 tấn cuối năm 2018 và tháng 1/2019.

Trong số các kênh bán lẻ hiện đại, BHX đạt sản lượng bán trong top dẫn đầu thị trường đối với các loại trái cây nội như: ổi (300 tấn/tháng), dưa hấu (700 tấn/tháng), chuối (500 tấn/tháng), cam (200 tấn/tháng).

Bên cạnh đó, MWG đã thành công trong việc nhập khẩu trái cây trực tiếp từ vùng trồng ở Mỹ, Châu Âu, Úc, New Zealand, Nam Phi, Ai cập và Thái Lan, qua đó cung cấp cho người tiêu dùng một loạt các sản phẩm đa dạng về chủng loại với giá bán lẻ hấp dẫn nhất thị trường. Sản lượng trái cây nhập khẩu tăng trưởng kỷ lục 300%, từ 10 container trong tháng 3 lên 30 container được tiêu thụ trong tháng 4.

BHX đang nỗ lực thương lượng với các nhà cung cấp hàng FMCGs còn lại để tăng biên lợi nhuận gộp lên 1% đến 1,5% chậm nhất cuối năm 2019.