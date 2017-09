The Golden Palm: Ưu đãi hấp dẫn, lợi ích nhân đôi

Thăm nhà mẫu, nhận quà trị giá tới 20 triệu đồng

Được biết tới là dự án bất động sản nổi bật trên mặt đường Lê Văn Lương, sở hữu nhiều ưu điểm như: vị trí đắc địa, thiết kế thông minh và hệ thống tiện ích hiện đại; The Golden Palm hiện chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng, với lượng giao dịch ổn định.

Giữ đúng cam kết với khách hàng, Chủ đầu tư và các đối tác đầu tư phát triển dự án đã dành nhiều tài lực và tâm huyết để kiến tạo, chỉn chu từng chi tiết dự án. Hiện The Golden Palm đã hoàn thiện phần thô, chuẩn bị cất nóc và khai trương nhà mẫu. Khách hàng đăng ký tham quan nhà mẫu và đặt mua căn hộ thành công từ nay đến hết 20/09/2017 sẽ được tặng ngay cành cọ vàng may mắn trị giá 20 triệu đồng.

Đặc biệt, để giúp khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những căn hộ hiện đại tại The Golden Palm, Chủ đầu tư dự án đã hợp tác cùng nhiều ngân hàng như Vietcombank, MB Bank,… để đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, có lợi cho người mua.

Theo đó, chỉ cần thanh toán 25% giá trị căn hộ sẽ ngay lập tức được ký hợp đồng sở hữu căn hộ và nhận nhà ở ngay. Giá trị 70% còn lại sẽ được ngân hàng cho vay tối đa 20 năm và được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến hết 31/12/2018. Những khách hàng không sử dụng gói vay tài chính đặt mua căn hộ thành công sẽ được tặng ngay ô tô sang trọng tùy thuộc giá trị căn hộ.

Như vậy, không chỉ với hộ gia đình có tiềm lực tài chính mạnh, hộ gia đình trẻ, mà cả những khách hàng độc thân mong muốn sở hữu căn hộ tiện nghi ngay nội đô thành phố Hà Nội nhưng chưa có đủ tài chính; Hay những khách hàng mong muốn sử dụng đòn bẩy tài chính để có thể vừa có vốn đầu tư, vừa dễ dàng sở hữu nhà đều có thể dễ dàng hiện thực hóa mong muốn của mình.

Không chỉ hấp dẫn khách hàng người Việt

Tọa lạc trên mặt đường Lê Văn Lương, The Golden Palm được đầu tư xây dựng với mong muốn kiến tạo một không gian sống tiện ích, hiện đại. Không chỉ thu hút khách hàng là người Việt, The Golden Palm còn hấp dẫn nhiều khách hàng người nước ngoài đến từ các nước như: Úc, Hàn Quốc, Nhật, Singapore,…

Các căn hộ dự án The Golden Palm thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng người nước ngoài.

Thực tế cho thấy, người nước ngoài nói chung và người Nhật, Hàn, Singapore,… nói riêng vốn nổi tiếng với lối sống đề cao tiện ích thiết thực, gần gũi với thiên nhiên, tiện nghi nhưng hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe cũng như sự phát triển của con người. Với số lượng người Hàn, Nhật,… đến làm việc và định cư tại Việt Nam ngày càng cao, xu hướng xây dựng, thiết kế căn hộ dự án bất động sản đáp ứng các tiêu chí này cũng đã được nhiều chủ đầu tư lựa chọn.

Để thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng căn hộ phải đảm bảo tính thẩm mỹ rất cao, hạn chế tối đa những góc “chết”, khu vực thiếu sáng và có không gian sống xanh. Và The Golden Palm là một trong số ít những dự án đáp ứng được nhu cầu đó.

Là cư dân tương lai của The Golden Palm, ông Park Dong Yup chia sẻ: “Hàn Quốc luôn có mùa đông rất lạnh, việc chơi golf sẽ thực sự là khó khăn đối với những người yêu golf như tôi. Việt Nam hiện đang rất phát triển, khí hậu ôn hòa và có nhiều dự án BĐS chất lượng tốt.

Do đó, tôi đã quyết định lựa chọn một căn hộ The Golden Palm để niềm đam mê golf không bị gián đoạn bởi mùa đông của Hàn Quốc. The Golden Palm có thiết kế hiện đại, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi đang rất mong chờ để được nhận nhà vào đầu năm 2018”

Hiện dự án The Golden Palm đang có tiến độ xây dự khẩn trương và chuẩn bị cất nóc vào tháng 9/2017. Cùng thời điểm này, khách hàng, cư dân tương lai The Golden Palm cũng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng căn hộ mẫu dự án.